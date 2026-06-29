Alemania vs. Paraguay EN VIVO Y GRATIS por los 16vos de final del Mundial 2026: previa

Alemania y Paraguay se encuentran en el Estadio Boston por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Las expectativas están puestas en que sea un muy buen partido en la búsqueda de encontrar un trámite plagado de diversas emociones por la necesidad de ambas selecciones. Es así que a continuación podrás seguir las incidencias al máximo detalle gracias al minuto a minuto de Bolavip.
¿A qué hora juegan Alemania vs. Paraguay por los 16vos de final del Mundial 2026?
- 13:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 14:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 15:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 16:30 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 17:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 22:30 | España
¿Dónde ver Alemania vs. Paraguay por los 16vos de final del Mundial 2026?
- Paraguay | GEN, Trece y POPU TV
- Perú | DSports, DGO y Paramount+
- Argentina | DSports, DGO, TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y Flow Sports
- Colombia | DSports, DGO, Paramount+, Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Ditu y Radio Nacional de Colombia
- Ecuador | DSports, DGO y Paramount+
- Chile | DSports, DGO, Paramount+ y Chilevisión
- Uruguay | DSports, DGO, AUF TV y Paramount+
- Bolivia | Tigo Sports y Entel TV
- Venezuela | DSports, DGO e Inter
- México | Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes y ViX
- Estados Unidos | FOX Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol Primera Radio
- España | DAZN, DAZN Mundial y Movistar+