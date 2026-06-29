Alemania vs. Paraguay EN VIVO Y GRATIS por los 16vos de final del Mundial 2026: previa

Alemania y Paraguay miden fuerzas en el Estadio Boston en el marco de los 16vos de final del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto de este gran partido.

El Estadio Boston se alista para recibir uno de los mejores partidos de los 16vos de final del Mundial 2026 y esta es la vista impresionante.

Alemania y Paraguay se enfrentan el día de hoy en el Estadio Boston. Será un duelo clave y a continuación podrás vivir todas las incidencias.

Alemania y Paraguay se encuentran en el Estadio Boston por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Las expectativas están puestas en que sea un muy buen partido en la búsqueda de encontrar un trámite plagado de diversas emociones por la necesidad de ambas selecciones. Es así que a continuación podrás seguir las incidencias al máximo detalle gracias al minuto a minuto de Bolavip.

¿A qué hora juegan Alemania vs. Paraguay por los 16vos de final del Mundial 2026?

13:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

17:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

22:30 | España

¿Dónde ver Alemania vs. Paraguay por los 16vos de final del Mundial 2026?