¡Alerta! Antes de jugar contra Curazao, la Selección de Ecuador ya aparece eliminada del Mundial 2026

La Selección de Ecuador comienza la jornada de este Mundial eliminado. Llega con una gran presión contra Curazao.

Antes de jugar contra Curazao, la Selección de Ecuador aparece como una de las Eliminadas del Mundial 2026. Para sorpresa de todos, el resultado de Paraguay terminó cambiando todo para Ecuador y comprometiendo aún más su partido contra la Selección de Curazao.

¿Por qué Ecuador ya aparece eliminado del Mundial 2026?

La Selección de Ecuador está fuera de los mejores 8 de la tabla de posiciones de los mejores terceros. Por lo cual, en este momento, y hasta que juegue contra Curazao, está fuera del Mundial 2026. Así está la tabla de terceros:

País Puntos Gol Diferencia 1) Escocia 3 0 2) Paraguay 3 -2 3) Países Bajos 1 0 4) Bélgica 1 0 5) Portugal 1 0 6) España 1 0 7) Chequia 1 -1 8) Bosnia y Herzegovina 1 -3 9) Ecuador 0 -1

Para esta tabla de posiciones es clave el gol diferencia, como no hay duelo directo entre los equipos, en caso de igualdad de puntos lo que define la posición sería la diferencia de tantos. Por lo cual, toma más relevancia aún el partido contra Curazao.

¿Qué resultados necesita Ecuador para ser mejor tercero?

La Selección de Ecuador necesita ganar a Curazao y hacerlo por varios goles, no solo para pasar a ser primero en este top, sino para tener un “punto más” contra otros equipos de cara a jugar en la última fecha contra la Selección de Alemania en el cierre del grupo.

¿Los posibles rivales de Ecuador?

La posición de Ecuador determinaría cuál sería su rival en los 16avos, pero en caso de ser tercero podría medirse contra los cabezas de serie de los grupos A, B, D y G. Aunque todo va cambiando según las combinaciones y terceros que clasifiquen.

Publicidad

Encuesta¿Podrá Ecuador clasificar? ¿Podrá Ecuador clasificar? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: