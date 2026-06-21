La Inteligencia Artificial analizó los rendimientos de Uruguay y Cabo Verde en el Mundial 2026, así que encontró al vencedor de la contienda tras un reciente pronóstico.

Uruguay y Cabo Verde ultiman detalles para el encuentro del día de hoy. En el marco de la fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026, el Estadio Miami recibirá diversas emociones que desde ahora mismo viene generando una enorme expectativa. Es así que gracias a la Inteligencia Artificial ya podemos conocer las cualidades de los equipos y sobre todo quién se quedará con la victoria.

Teniendo en cuenta que tanto Uruguay como Cabo Verde empataron en sus respectivos estrenos en el Mundial 2026, lo cual los posiciona con tan solo 1 punto en el Grupo H, el partido de esta noche es clave para las intenciones de seguir avanzando en el campeonato. Dicho todo esto, en la previa todo parece indicar que sería la selección sudamericana la gran favorita para ganar.

De acuerdo a un reciente análisis por parte de la Inteligencia Artificial, hemos podido conocer que Uruguay conseguirá la victoria por 2-0 frente a Cabo Verde en el Estadio Miami. Debido a la alta presión y las transiciones ofensivas del equipo charrúa es que el resultado les favorecía, aunque a la vez no se muestra un marcador tan abultado por la falta de contundencia que se vio en el debut.

Las razones de la Inteligencia Artificial para el triunfo de Uruguay ante Cabo Verde

Bajo la dirección de Marcelo Bielsa, Uruguay despliega un sistema de presión alta e intensidad asfixiante . En su debut, la ‘Celeste’ monopolizó las acciones y generó la impresionante cifra de 27 remates, pero solo logró anotar un gol ante Arabia Saudita . Esta falta de contundencia explica por qué los modelos no proyectan una goleada estrepitosa de 4 o 5 goles, sino un triunfo más medido de 2-0.

. En su debut, la ‘Celeste’ monopolizó las acciones y generó la impresionante cifra de 27 remates, pero solo logró anotar un gol ante . Esta falta de contundencia explica por qué los modelos no proyectan una goleada estrepitosa de 4 o 5 goles, sino un triunfo más medido de 2-0. Si bien la disciplina táctica de Cabo Verde podría mantener el empate durante un buen tramo del partido, el desgaste físico jugará a favor de Uruguay . El mediocampo conformado por Federico Valverde y Rodrigo Bentancur está diseñado para recuperar el balón muy cerca del área rival y lanzar ataques constantes. Eventualmente, la insistencia, la movilidad de Agustín Canobbio y el cansancio natural del esquema defensivo caboverdiano abrirán las grietas necesarias para el triunfo de Uruguay.

podría mantener el empate durante un buen tramo del partido, el desgaste físico jugará a favor de . El mediocampo conformado por y está diseñado para recuperar el balón muy cerca del área rival y lanzar ataques constantes. Eventualmente, la insistencia, la movilidad de y el cansancio natural del esquema defensivo caboverdiano abrirán las grietas necesarias para el triunfo de Uruguay. Veremos un partido de dominio absoluto por parte de los uruguayos frente a un muro africano ordenado. La ‘Celeste‘ tendrá que ser paciente, pero su abrumadora superioridad en jerarquía individual y el asedio constante terminarán rompiendo la resistencia de Cabo Verde para validar las probabilidades y llevarse una victoria sólida de 2-0.

Alineaciones confirmadas de Uruguay vs. Cabo Verde por el Grupo H del Mundial 2026

Uruguay | Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Sanabria, Maximiliano Araújo, Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Agustín Canobbio y Federico Viñas. DT: Marcelo Bielsa.

Cabo Verde | Vozinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral, Kevin Lenini, Telmo Arcanjo, Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Garry Rodrígues y Gilson Benchimol. DT: Pedro Leitão Brito.

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¿A qué hora juegan Uruguay vs. Cabo Verde por el Grupo H del Mundial 2026?

15:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

16:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

17:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

18:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

19:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

00:00 | España (22/06)

¿Dónde ver Uruguay vs. Cabo Verde por el Grupo H del Mundial 2026?

Perú | América TV, DirecTV, DGO y Paramount+

México | ViX

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

Ecuador | DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

Colombia | Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

Chile | Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

Venezuela | Televen, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

Bolivia | Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports

Uruguay | Canal 5, AUF TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium

Brasil | SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV

Paraguay | Gen y Trece

España | DAZN y Movistar+

DATOS CLAVES

La Inteligencia Artificial predice un triunfo de Uruguay por 2-0 ante Cabo Verde .

predice un triunfo de por 2-0 ante . El Estadio Miami recibirá el encuentro correspondiente al Grupo H del Mundial 2026 .

recibirá el encuentro correspondiente al Grupo H del . El entrenador Marcelo Bielsa confirmó la alineación titular charrúa sin el delantero Darwin Núñez.