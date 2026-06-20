Ecuador empató con Curazao y en este momento este sería su rival en los 16avos del Mundial 2026

Ecuador aún está clasificando a los 16avos del Mundial 2026, y de momento este sería su rival.

Con el empate ante Curazao, la Selección de Ecuador aún está clasificando como mejor tercero en el Mundial 2026, aunque es difícil que se mantenga en este lugar. Pero ahora mismo la realidad es que ‘La Tri’ ya tendría un rival en los 16avos de final.

Al ubicarse como el octavo en la tabla de posiciones del grupo de los mejores terceros de la Copa del Mundo. Ecuador estaría jugando contra la Selección de Estados Unidos en los 16avos del Mundial 2026. Ese sería su rival en esta instancia.

Ecuador todavía podría ser segundo en la tabla de posiciones de su grupo, siempre y cuando Costa de Marfil no pueda ganarle a Curazao en la última fecha y pierda, pero ‘La Tri’ vencer a Alemania. Si esa combinación se da, ‘La Tri’ deberá jugar contra el segundo del grupo I, donde ahora se ubica Francia.

La última fecha será clave para que Ecuador determine en qué lugar clasificará. También está la opción de que pueda ser eliminado, puesto que, en caso de empatar contra Alemania no sacaría una gran ventaja y se quedaría con apenas 2 puntos en la tabla.

Con el empate ante Curazao, la Selección de Ecuador se comprometió directamente en el Mundial 2026 y ahora tiene que ganar ante una Alemania que llega ya clasificada y que seguramente le pondrá suplentes, pero que por su gran historia no va a querer ni empatar.

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La tabla de posiciones de los mejores terceros:

Así está la tabla de posiciones que estaría clasificando a Ecuador a los 16avos del Mundial 2026:

País Puntos Gol Diferencia 1) Escocia 3 0 2) Paraguay 3 -2 3) Japón 1 0 4) Bélgica 1 0 5) Portugal 1 0 6) España 1 0 7) Chequia 1 -1 8) Ecuador 1 -1

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