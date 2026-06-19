El mediocampista del PSG no tuvo filtros para bajarle las luces a Cristiano Ronaldo: "Sólo es un jugador más para ayudar".

Bastante decepcionante fue el estreno de Portugal en el Mundial 2026, tras no poder pasar del empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo. Uno que se llevó todas las críticas tras el opaco debut fue Cristiano Ronaldo, quien arrastra una racha de 10 partidos sin anotar con la selección lusa.

Tras la igualdad, la prensa portuguesa fue lapidaria con la actuación de CR7 y ahora la discusión sobre si debe ser titular ante Colombia y Uzbekistán está instalada sobre la mesa. Y ahora por si fuera poco, desde el propio camarín de la ‘Selecao’ apuntaron contra el nivel del delantero de Al-Nassr, desatando una verdadera polémica en la interna.

Joao Neves incendió el camarín de Portugal al declarar contra Cristiano Ronaldo (Getty Images).

Las declaraciones que desataron la tormenta fueron del centrocampista del PSG, Joao Neves, autor del único gol de Portugal ante RD Congo, quien no tuvo reparos en bajar el status de estrella de Cristiano.

“Sabemos lo que Cristiano Ronaldo ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás”, declaró una de las figuras del elenco portugués.

Las palabras de Joao Neves levantaron una ola de críticas en redes sociales. El futbolista ha recibido una serie de insultos e incluso su pareja tuvo que desactivas los comentarios en sus cuentas, según reportó Mundo Deportivo.

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Más allá de la polémica desatada, la mala racha de Cristiano recibió un fuerte espaldarazo del técnico de Portugal, Roberto Martínez, quien justificó la presencia del nacido en Madeira durante los 90 minutos ante los africanos. “No lo iba a sacar, porque no tiene sentido sacar al máximo goleador del mundo en un partido en el que necesitas goles”, sentenció el técnico luso.

Joao Neves no dijo nada malo en ningún momento del falso Ronaldo y todos sus fans han ido a insultarle masivamente. pic.twitter.com/osoAwTW724 — Llourinho (@Llourinho) June 19, 2026

En resumen…

Tensión interna: João Neves minimizó el estatus de Cristiano Ronaldo al afirmar que «solo es un jugador más».

João Neves minimizó el estatus de Cristiano Ronaldo al afirmar que «solo es un jugador más». Acoso en redes: Los fanáticos insultaron masivamente al volante luso, forzando a su pareja a cerrar los comentarios.

Los fanáticos insultaron masivamente al volante luso, forzando a su pareja a cerrar los comentarios. Defensa del DT: Roberto Martínez blindó a CR7 justificando que no saca al máximo goleador mundial si faltan goles.