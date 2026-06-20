FIFA confirma las primeras dos selecciones eliminadas del Mundial 2026

Los resultados de la jornada de viernes confirmaron el adiós de dos selecciones que se quedaron sin posibilidades de avanzar en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 ya tiene a sus dos primeras selecciones eliminadas. Se trata de Haití y Turquía, que tras los resultados de la jornada de este viernes se quedaron sin posibilidades matemáticas de avanzar a los dieciseisavos de final.

La primera en despedirse fue Haití, que cayó por 3-0 frente a Brasil en la segunda jornada del Grupo C. El conjunto caribeño ya había tropezado en su estreno ante Escocia y, con dos derrotas en igual número de presentaciones, quedó estancado en el fondo de la tabla con cero puntos y sin goles convertidos. De esta manera, su último compromiso frente a Marruecos servirá de consuelo.

Haití cayó ante Brasil y se quedó sin chances en el Grupo C del Mundial 2026 Getty Images).

Turquía, la otra selección eliminada

Horas más tarde se confirmó la eliminación de Turquía. El seleccionado turco perdió por la mínima diferencia ante Paraguay y quedó en una situación irreversible dentro del Grupo D. La derrota se sumó a la sufrida en el debut ante Suecia, por lo que también permanece con cero unidades y sin haber podido marcar goles en el torneo.

Pese a que aún resta una fecha por disputarse, los resultados registrados en el grupo dejaron sin opciones de clasificación al combinado europeo, que afrontará su último encuentro únicamente por el honor. Su despedida del certamen será frente a Estados Unidos, uno de los candidatos a quedarse con el liderato de la zona.

Así, Haití y Turquía se convierten en las primeras selecciones en quedar fuera de la Copa del Mundo 2026, mientras el resto de los equipos continúan luchando por asegurar un lugar en la fase eliminatoria del torneo más importante del fútbol internacional.

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En resumen…