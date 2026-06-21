Lo empeora todo: La abismal diferencia de salario entre Beccacece en Ecuador y el DT de Curazao

La Selección de Ecuador no le pudo ganar a Curazao y Sebastián Beccacece cobra abismalmente más que el DT rival.

La Selección de Ecuador no pudo contra Curazao y como era de esperarse, los hinchas critican a Sebastián Beccacece por la casi eliminación del Mundial. La indignación del empate sin goles crece más cuando se analiza la diferencia de salarios entre ambos DTs.

Sebastián Beccacece cobra cerca de 2.4 millones de dólares al año, mientras que Dick Advocaat percibe ‘apenas’ 96 mil dólares al año. Esto significa que al mes, el cuerpo técnico del argentino percibe más que el DT de Curazao en el año, aún así el resultado final fue un 0-0.

El partido contra Alemania podría ser el encuentro de despedida de Sebastián Beccacece al frente de la ‘Tri’, luego de eso su futuro será analizado por la FEF pero las versiones indican que será despedido.

Pese a las críticas y el mal rendimiento de la Selección de Ecuador, a Sebastián Beccacece lo estarían buscando desde la Selección de Chile así como clubes de Medio Oriente y Argentina.

Las estadísticas de Beccacece con la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Beccacece ha dirigido un total de 22 partidos entre todas las competencias. Ganando 8 partidos, empatando 12 y apenas perdiendo 2 encuentros. No pudo conseguir la victoria en el debut ante Brasil y es única derrota, hasta el 1-0 vs. Costa de Marfil.

Sebastián Beccacece se iría de la Selección de Ecuador tras dos años y medio.