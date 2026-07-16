Argentina arriesga un duro castigo tras exhibir una bandera reinvindicando el territorio de las Islas Malvinas en los festejos por el triunfo ante Inglaterra.

La FIFA abrió una investigación contra la Selección de Argentina después de que varios de sus jugadores exhibieran un lienzo con la frase “Las Malvinas son argentinas” al término de la épica victoria por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

La imagen, en la que aparece Giovanni Lo Celso junto a otros integrantes de la Albiceleste, rápidamente dio la vuelta al mundo y ahora podría traer fuertes consecuencias para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Argentina podría sufrir un duro castigo tras la exhibición de una bandera a favor de las Islas Malvinas (Photo by Dan Mullan/Getty Images).

Según dio a conocer el medio español AS, el organismo rector del fútbol con sede en Zúrich decidió iniciar un expediente para recopilar todos los antecedentes relacionados con la exhibición de la bandera durante los festejos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. La medida responde a que el reglamento de la FIFA prohíbe expresamente cualquier manifestación de carácter político en el marco de sus competiciones oficiales.

En principio, todo apunta a que la federación albiceleste podría recibir una sanción económica, siguiendo el precedente de un partido amistoso entre Argentina y Eslovenia, cuando también se mostró una pancarta con el mismo mensaje y la FIFA resolvió el caso con una multa de 30 mil francos suizos. El otro escenario que maneja el ente sería castigar a los jugadores implicados.

Aunque el tiempo es reducido debido a la cercanía de la final del Mundial 2026, el organismo comenzará este jueves 16 de julio el proceso disciplinario para esclarecer lo ocurrido y determinar si corresponde aplicar un castigo a la selección argentina antes de la gran final frente a España.

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Cuándo y a qué hora se juega la Final del Mundial 2026

La gran final se jugará el domingo 19 de julio, con inicio programado para las 15:00 horas locales de Nueva Jersey, en un duelo que promete captar la atención de millones de aficionados en todo el planeta.