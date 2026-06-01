Amistoso Mundial 2026: Austria vs Túnez: seguir en vivo el minuto a minuto

Se enfrentan dos selecciones mundialistas en un amistoso que se disputa en Viena, a pocos días de que debuten en la Copa del Mundo.

La selección de Austria se enfrenta hoy a Túnez en el estadio Ernst-Happel-Stadion en uno de sus últimos amistosos de cara al Mundial. Un duelo clave para que el equipo europeo, futuro rival de Argentina, ajuste sus piezas ante un combinado africano.

El Mundial de 2026 está cada vez más cerca y las selecciones nacionales aceleran sus preparativos. Este lunes 1 de junio, Austria y Túnez medirán fuerzas en un prometedor partido amistoso internacional.

Para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni y para todos los aficionados sudamericanos, este encuentro representa una oportunidad inmejorable para analizar de cerca al combinado austríaco, que compartirá grupo con Argentina.

El inicio del partido está programado para las 15:45, hora de Argentina. Los seguidores del fútbol estarán atentos para evaluar las virtudes y defectos tácticos del conjunto europeo en esta prueba.

Austria llega con su plantel estelar para este compromiso preparatorio. Entre los nombres destacados en su alineación asoman figuras de mucho peso en Europa, como David Alaba, Marcel Sabitzer y el atacante Marko Arnautović.

Por su parte, el seleccionado tunecino buscará imponer condiciones como visitante. Túnez, que también estará presente en la gran justa mundialista, cuenta en sus filas con jugadores muy dinámicos como Hannibal Mejbri y Ellyes Skhiri.