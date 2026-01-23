Como pasó con Messi en Argentina, vandalizaron una estatua de Cristiano Ronaldo en Portugal

Cristiano Ronaldo no solo es noticia por sus goles en estas fechas. De manera absolutamente inesperada y en un ataque que ya las autoridades locales portuguesas han frenado, su estatua en la ciudad de Funchal sufrió diferentes actos vandálicos tal y como le ocurriese a la figura de Lionel Andrés Messi por Mar del Plata en Argentina no muchos meses atrás.

Todo ocurrió en el Museo CR7 por Madeira. Es la casa de Cristiano Ronaldo y donde un hombre identificado como zaino.tcc.filipe intentó prender fuego a su estatua en un video que recorre las redes sociales con millones de reproducciones. El ataque fue neutralizado y hasta la fecha nadie desde el entorno del ex Real Madrid o Manchester United se ha querido manifestar sobre el tema.

“Esta es la advertencia final de Dios”, fue una de las últimas frases que pudo oírse en el video publicado en redes sociales y que llegó después de que la estatua de Cristiano Ronaldo fuese prendida fuego ante la atenta mirada de todos cerca del Museo del futbolista. Se trata del primer gran ataque a su figura y centro cultural de la ciudad que le vio nacer. Todo ocrrió con CR7 en Arabia Saudita.

Debe marcarse que ya la Policía de Seguridad Pública Portuguesa ha comunicado que el autor del acto fue identificado y detenido. Incluso, se informó que el responsable de intentar quemar la obra derivado de urgencia a un centro psiquiátrico. zaino.tcc.filipe se ha definido en diferentes ocasiones por redes como: “Un ser humano, un artista de freestyle y un local”.

A Messi le ocurrió algo similar el pasado 30 de noviembre. La estatua de Lionel amaneció destrozada un domingo en el centro de Mar del Plata. Su figura quedó partida a la mitad y sufrió su segundo ataque de estas dimensiones. Recordemos que todo llegó en un contexto de quejas por el presente del fútbol argentino, su organización y las medidas tomadas desde AFA alrededor del certamen. Se entiende aquel ataque como un mensaje de protesta contra La Pulga por su cercanía con el Pope de Viamonte y su no injerencia en la mejora del campeonato.

