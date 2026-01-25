Para nadie es un secreto que uno de los dos jugadores más importantes de la Selección Colombia es James Rodríguez, el otro es Luis Díaz, así que Roberto Martínez, el técnico de Portugal, no dudó en hablar del ’10’. Y, de paso, le dio a Millonarios las razones perfectas para pagarle $5 millones de dólares.

A menos de seis meses del debut de Colombia en el Mundial 2026, será el 17 de junio a las 9:00 P.M. ante Uzbekistán, James sigue sin confirmar su nuevo equipo luego de registrar cinco goles, nueve asistencias y 2.559 minutos en 34 partidos con el Club León, de México. ¿Es hora de preocuparse?

Al ver que sigue sin llegar el interés de un equipo de la MLS por James Rodríguez, sería el destino elegido por el volante colombiano, empezó a tomar fuerza el rumor que podría jugar en Millonarios. “Si a James le interesa, estamos listos”, dijo Gustavo Serpa, representante del máximo accionista de ‘Millos’. ¿Sería una buena idea? Roberto Martínez lo dejó muy claro.

Millonarios debería pagarle a James US$5 millones por este motivo

Millonarios estaría dispuesto a firmar a James Rodríguez. (Foto: Getty Images y archivo particular)

A la hora de analizar por qué Millonarios debería pagarle a James $5 millones de dólares, lo que les pidió de salario en noviembre de 2025 según el periodista Melquisedec Torres, el técnico de la Selección Portugal le dio el argumento perfecto a la emisora ‘Caracol Radio’: “Es un jugador del que hay que estar muy atento. Su capacidad de calidad en el último pase, su pausa en el juego, sus lanzamientos en la bola parada siempre son muy importantes“.

¿Cuándo juega la Selección Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026?

Portugal quedó con la Selección Colombia en el Grupo K del Mundial 2026 y el partido que los enfrentará el sábado 27 de junio a las 6:30 P.M. en el estadio Hard Rock ya los podría tener clasificados a los dieciseisavos de final. Es el tercer y el último encuentro de la fase de grupos.

