Los cuatro refuerzos que presentaría Emelec la próxima semana

Emelec podría ver a final de este mes levantadas sus suspensiones FIFA que les impide inscribir nuevos jugadores y contratos recién renovados, y si esto ocurre tendrán cuatro refuerzos listos para presentar. Christian Noboa y su lista siguen trabajando en fichajes.

El nuevo nombre que se sumaría a Emelec es Gonzalo Paz, defensor argentino que puede jugar como lateral y que tuvo paso por Barracas Central. Según el periodista Nicolás Ayala, el argentino tiene un acuerdo pero está a la espera de que levanten la sanción FIFA.

No es el único jugador en esa postura, Anthony Landazuri, Augusto Lotti y Braian Oyola también tendrían negociaciones avanzadas con la lista de Noboa pero ven otras opciones hasta que paguen las deudas que acarrean las sanciones.

Se conoce que en total, son más de 2 millones de dólares lo que debe pagar Emelec entre salarios y valores pendientes a acreedores de ex jugadores y miembros del cuerpo técnico anterior.

La otra lista está formada por Pepe Guad, sin embargo es el ‘Zar’ quién como referente encabeza la aceptación entre hinchas y socios, mientras sigue sumando fichajes.

El único fichaje anunciado por Emelec

De momento, Emelec solo tiene anunciado el fichaje de Miller Bolaños. Sin embargo, el jugador no estará inscrito hasta los problemas en FIFA. No se descarta, que los posibles candidatos a presidente del ‘Bombillo’ ya solucionen estos problemas antes de ser electos en beneficio del equipo.

Publicidad

Publicidad

ver también Con Deyverson al frente: El once de Liga de Quito para el 2026

Braian Oyola, dejaría Barcelona por Emelec.

En resumen