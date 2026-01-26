Una palabra: La primera reacción de James Rodríguez tras conocerse la oferta que le hizo Millonarios

La jornada deportiva del 26 de enero empezó con una bomba en el fútbol de Colombia. Se hizo oficial que Millonarios le presentó una oferta a James Rodríguez y, acto seguido, se conoció cuál fue la primera reacción del ’10’ colombiano.

Gustavo Serpa no solo es el representante del máximo accionista (Amber Capital) de Millonarios, también es el presidente de la Junta Directiva de Caracol Radio, por lo que el periodista Julio Sánchez Cristo pasó a ser una fuente directa de lo que pase o no pase en el equipo albiazul. Y la noticia bomba de James, no fue la excepción.

“Le tengo noticias de Millonarios. James decide, le pusieron encima de la mesa una propuesta que llena todas sus expectativas. Es decir, Millonarios está haciendo un esfuerzo para compensar el tema patrimonial que tiene igual que Falcao y la cifra que pidió también Millonarios la redondeó. Ya es decisión de él”, reveló Sánchez Cristo antes de que se conociera la primera reacción del capitán de la Selección Colombia ante toda esta situación.

James y la primera reacción tras la oferta que le hizo Millonarios

El periodista Julián Capera, de ESPN, le consultó a dos personas cercanas a James Rodríguez y reveló que tras conocerse la oferta que le hizo Millonarios “si le inquieta un poquito el manejo que se le está dando y la declaración que se hace respecto a que la pelota está en la cancha del jugador porque puede llegar a traer molestia como sucedió con Junior de Barranquilla (…) Sí está un poquito inquieto, es la expresión que utilizó para decir, porque se le puede seguir haciendo la mala fama es que deja a todo el mundo con la mano estirada, que todo el mundo hace un esfuerzo y a él nada le sirve”.

El deseo de James Rodríguez sería no firmar con Millonarios

Julián Capera no solo reveló que James está inquieto tras todo la novela que se formó por la oferta que le hizo Millonarios, también contó que “la pretensión y el objetivo hoy (26 de enero) del jugador es seguir esperando una posibilidad afuera en el fútbol del exterior“. Más específicamente, en la MLS, de Estados Unidos.

