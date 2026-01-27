Barcelona SC tendrá que definir su futuro en la Copa Libertadores contra Argentinos Juniors. Sin embargo, en medio de un movimiento que nadie esperaba, el equipo amarillo se refuerza con un jugador que le presta su próximo rival.

De acuerdo a la revelación de Uriel lugt, Barcelona SC fichará a préstamo a Matías Lugo. El volante estuvo cedido en Chile en la última temporada y ahora en un movimiento pocas veces visto, llega a Ecuador para reforzar al rival del dueño de su pase.

Matías Lugo era uno de los fichajes que buscaba Barcelona SC para la siguiente temporada tras la salida de Leonai Souza. El club necesita un nuevo volante, ya que también se fue Dixon Arroyo. Ahora, el ‘Ídolo’ contaba solo con García y Quiñónez para este lugar.

Matías Lugo llegaría en las próximas horas a Ecuador para someterse a todos los chequeos médicos y también ser presentado en la previa de la ‘Noche Amarilla’. El futbolista argentino sigue teniendo contrato con Argentinos Juniors y este es hasta 2027.

Lugo estuvo cedido en Chile en 2025. (Foto: Imago)

Barcelona SC viene haciendo uno de los mercados más “modestos” de su historia. El club tiene una gigante deuda y su único objetivo es bajarla lo más pronto posible. Asimismo, con una masa salarial baja se espera que el club no tenga los mismos problemas que en 2025, cuando varios jugadores se “pararon” y no entrenaron.

¿Cuándo jugaría Barcelona SC contra Argentinos Juniors?

Barcelona SC tiene que enfrentar a Argentinos Juniors por la Fase 2 de clasificación de la Copa Libertadores. Así se jugará la serie:

Barcelona SC vs Argentinos Juniors (19H30) 18 de febrero

Argentinos Juniors vs Barcelona SC (19H30) 25 de febrero

Los números de Matías Lugo

Lugo viene con una importante regularidad, ya que en 2025 jugó en Chile un total de 29 partidos entre todas las competencias. Solo marcó 1 gol, pero estuvo en cancha 2.339 minutos, siendo de los jugadores más regulares y este es un detalle para su fichaje.

