Miller Bolaños fue anunciado por la directiva de Jorge Guzmán como nuevo refuerzo de Emelec. El histórico llegó con un precontrato. Sin embargo, para inscribirlo el club debe pagar las sanciones en FIFA y aún no pasa. Además, también la directiva que lo trajo se fue del club.

Con este contexto, se empezó a especular con la posible salida del ‘Killer’ del ‘Bombillo’. Y rápidamente un nuevo equipo de la LigaPro le abrió las puertas para un posible fichaje al jugador de Emelec. Si no llega a ser inscrito, se quedaría sin jugar todo el primer semestre.

El equipo que le abriría las puertas es Guayaquil City. El mismo Pool Gavilánez lo confirmó en una entrevista con Tiempo Extra: “Él tiene las puertas abiertas en el club. El hijo de Miller sigue jugando en las formativas de Guayaquil City. Él tiene las puertas abiertas, Guayaquil City es su casa, cuando él quiera venir“, afirmó el DT.

En Guayaquil City, en caso de volver, Miller Bolaños también coincidiría con Damián Díaz. Los dos históricos del fútbol ecuatoriano podrían juntarse, y el mismo Pool Gavilánez reconoce que esa era su idea cuando fichó al ‘Kitu’, pero se le fue Miller que llegó a Emelec.

Miller Bolaños fue campeón de la Serie B con Guayaquil City. (Foto: Imago)

Miller Bolaños dejó una huella en Guayaquil City, Pool Gavilánez incluso le ofreció “retirarse” con esa camiseta. El ‘Killer’ fue la pieza clave para rescatar al equipo de la ciudad de la Serie B y dejarlo en primera categoría para este comienzo de la temporada 2026.

Los números de Miller Bolaños en Guayaquil City

Con Guayaquil City estuvo en dos temporadas, en los que alcanzó a disputar un total de 66 partidos. Marcó 23 goles y dio 23 asistencias. El jugador confesó que regresó a Emelec para “ayudarlo” con el mal momento que vive. Aún no queda claro si será inscrito.

Las deudas de Emelec en FIFA

Emelec tiene más de 10 sanciones en la FIFA, por varias deudas. El club necesita urgentemente pagar todas estas deudas para inscribir a sus nuevos jugadores. Solo Miller Bolaños fue anunciado como nuevo fichaje del ‘Bombillo’ hasta el momento.

