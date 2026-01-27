Brian Oyola es uno de los nombres que más mueve a la hinchada de Emelec y que más cerca de ser nuevo fichaje está. Sin embargo, el club tiene problemas legales para inscribir a nuevos jugadores, y por eso Oyola ahora aparece en otro equipo de la LigaPro.

En redes sociales se reveló que Brian Oyola aún está entrenando con Barcelona SC. El volante argentino lo hace por separado del resto del plantel y está ocupando las instalaciones porque aún tiene contrato con el plantel amarillo. Su salida se está negociando.

Oyola y Barcelona SC estarían buscando un acuerdo que beneficie a ambas partes. El futbolista argentino estaría “perdonando” una importante deuda a cambio de salir en libertad. Una salida como ‘Agente Libre’ beneficiaría totalmente al jugador.

Emelec primero pagaría sus deudas en FIFA y luego llegaría a un acuerdo con Oyola para que este sea su nuevo jugador. Esperando que ningún otro equipo se le adelante, puesto que, el ex jugador de Delfín gustaría a otros clubes, uno de ellos Aucas.

Para que Oyola firme con Emelec también debe darse algún movimiento de la que sería nueva directiva del plantel azul, debido a que, ahora que el club está intervenido, no se pueden dar negociaciones. El mercado de la LigaPro está abierto hasta mediados del mes de marzo.

Los números de Brian Oyola con Barcelona SC en el 2025

En el 2025 con la camiseta de Barcelona SC, Brian Oyola jugó un total de 35 partidos entre todas las competencias. Marcó 1 gol y dio 4 asistencias. Apenas estuvo en cancha poco más de 1.700 minutos. Casi nada en rendimiento para lo que se esperaba de él tras su fichaje en 2024.

¿Hasta cuándo tiene contrato Oyola con Barcelona SC?

Brian Oyola tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de la temporada 2026. El jugador argentino no cuenta para la directiva y tampoco para César Farías. Problemas extra deportivos también serían claves para esta salida del jugador argentino.

