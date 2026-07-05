Conoce los detalles de la dura sanción con la que la FIFA despidió a Brasil tras su histórica eliminación ante Noruega en el Mundial 2026.

Colorín colorado la historia de Brasil en el Mundial 2026 se ha acabado… Cayeron ante Noruega en los octavos de final y, como si fuera poco, la FIFA no tuvo piedad y lo despidió con una sanción. Neymar Jr. fue el protagonista del motivo.

La tarde empezó a ponerse oscura para Brasil luego de que Bruno Guimarães fallara un penalti al minuto 14 del primer tiempo. Y lo peor estaba por venir… Erling Haaland anotó dos goles para Noruega y no solo hizo imposible la remontada, también llenó de impotencia a Neymar.

Con el marcador 2-0 en contra, Neymar Jr. no se aguantó que Martin Odegaard le manejara la pelota y le pegó una patada. El árbitro Ismail Elfath no dudó y le sacó tarjeta amarilla al sexto minuto de adición del segundo tiempo. La Unidad Disciplinaria de la FIFA tenía el argumento para despedir a Brasil con una sanción.

FIFA no tiene piedad de Brasil y lo despide del Mundial con sanción

En la derrota de Brasil 1-2 ante Noruega, Neymar marcó de penal y fue amonestado. Esto quiere decir que la FIFA, con base al artículo 14 del Código Disciplinario de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, despidió a la selección brasileña con una sanción económica de 10.000 dólares por la tarjeta amarilla a ‘Ney’.

Neymar anunció que se retira de la Selección de Brasil

“Lo intenté. Lo intenté. Empezó aquí en el estadio Met Life y terminé aquí. Ahora se acabó”, dijo Neymar Jr. tras la derrota en octavos de final del Mundial 2026 para anunciar su retiro de la Selección de Brasil con nueve goles y cuatro asistencias en la historia de la Copa del Mundo.

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