Luis Suárez no va a Turquía y revelan su nuevo club en Europa

Luis Suárez no será jugador del Fenerbahce de Turquía y desde Europa revelan su próximo club para la siguiente temporada.

El delantero colombiano Luis Suárez era otro de los nuestros que tenía que definir su futuro para la siguiente temporada. Había rumores que iba al Fenerbahce de Turquía pero confirmaron su equipo para la 2026-2027.

Su fichaje por el Fenerbahce queda descartado luego de que Haken Safi, candidato al presidente del club turco, no ganara las elecciones. No solo eso, sino que desde el Sporting CP de Portugal aclaran el futuro del jugador.

“Su agente debe protegerlo y acá tiene que entender que ha caído en una trampa, donde el objetivo no es un traspaso, sino crear un revuelo alrededor de algo que no existe. Si lo quieren, su valor es 80M€, ni un céntimo menos. Él es un gran profesional y el próximo año estará con nosotros”, dijo Federico Varandas, presidente del club.

Con esto señalan que Luis Suárez seguirá siendo jugador del Sporting de Lisboa, salvo que otro club venga y ponga los 80 millones de euros. Hace semanas trascendió que Liverpool y Arsenal estaban interesados en llevarlo a la Premier League.

Luis Suárez por su parte irá al Mundial 2026 con la Selección Colombia y luego definirá su futuro, por ahora el club portugués quiere seguir contando con su goleador.

Los números de Luis Suárez en esta temporada

En esta espectacular temporada en Portugal, Luis Suárez ha jugado un total de 53 partidos marcando 38 goles y dando 9 asistencias. Lleva en cancha poco más de 4.000 minutos. Apenas cumplirá 29 años a finales de este 2026 y ha elegido la Liga Turca como su siguiente destino.

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Luis Suárez – Selección Colombia.

En resumen