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Mundial 2026

Así quedó la tabla de posiciones del grupo E del Mundial 2026 tras partido de Ecuador

La Selección de Ecuador jugó contra Costa de Marfil y tras la victoria de Alemania con Curazao así quedó la tabla de posiciones.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo E del Mundial 2026 tras partido de Ecuador
Así quedó la tabla de posiciones del grupo E del Mundial 2026 tras partido de Ecuador

Este domingo 14 de junio el Mundial 2026 tuvo los dos partidos del grupo E, la Selección de Ecuador enfrentó a Costa de Marfil y Alemania al debutante Curazao. Y ya hay tabla de posiciones completa para el grupo E.

Como era de esperarse, la Selección de Alemania no tuvo problemas para vencer a Curazao, sumando así sus tres primeros puntos y un abultado +6 de gol diferencia.

El resultado final del segundo partido fue un una victoria 1-0 a favor de los africano. Ecuador y Costa de Marfil se mandaron un partidazo que recién se abrió a los 90′

En la siguiente fecha Costa de Marfil enfrenta a Alemania mientras que Ecuador juega contra Curazao, la llave de la clasificación podría estar también en el gol diferencia.

Para la Selección de Ecuador, la primera fecha iba a marcar en gran parte sus posibilidades. Un resultado adverso contra los ‘Elefantes’ obliga que sumen contra Alemania en la fecha final.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo E del Mundial 2026

El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana).

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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