La Selección de Ecuador jugó contra Costa de Marfil y tras la victoria de Alemania con Curazao así quedó la tabla de posiciones.

Este domingo 14 de junio el Mundial 2026 tuvo los dos partidos del grupo E, la Selección de Ecuador enfrentó a Costa de Marfil y Alemania al debutante Curazao. Y ya hay tabla de posiciones completa para el grupo E.

Como era de esperarse, la Selección de Alemania no tuvo problemas para vencer a Curazao, sumando así sus tres primeros puntos y un abultado +6 de gol diferencia.

El resultado final del segundo partido fue un una victoria 1-0 a favor de los africano. Ecuador y Costa de Marfil se mandaron un partidazo que recién se abrió a los 90′

En la siguiente fecha Costa de Marfil enfrenta a Alemania mientras que Ecuador juega contra Curazao, la llave de la clasificación podría estar también en el gol diferencia.

Para la Selección de Ecuador, la primera fecha iba a marcar en gran parte sus posibilidades. Un resultado adverso contra los ‘Elefantes’ obliga que sumen contra Alemania en la fecha final.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo E del Mundial 2026

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El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana).