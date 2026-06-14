Este domingo 14 de junio el Mundial 2026 tuvo los dos partidos del grupo E, la Selección de Ecuador enfrentó a Costa de Marfil y Alemania al debutante Curazao. Y ya hay tabla de posiciones completa para el grupo E.
Como era de esperarse, la Selección de Alemania no tuvo problemas para vencer a Curazao, sumando así sus tres primeros puntos y un abultado +6 de gol diferencia.
El resultado final del segundo partido fue un una victoria 1-0 a favor de los africano. Ecuador y Costa de Marfil se mandaron un partidazo que recién se abrió a los 90′
En la siguiente fecha Costa de Marfil enfrenta a Alemania mientras que Ecuador juega contra Curazao, la llave de la clasificación podría estar también en el gol diferencia.
Para la Selección de Ecuador, la primera fecha iba a marcar en gran parte sus posibilidades. Un resultado adverso contra los ‘Elefantes’ obliga que sumen contra Alemania en la fecha final.
Así quedó la tabla de posiciones del grupo E del Mundial 2026
El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026
La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana).