No lo conocen: La lección que Carlo Ancelotti le dio a Néstor Lorenzo por no cuidar a Luis Díaz

Conoce cuál fue la dura lección que Carlo Ancelotti le dio a Néstor Lorenzo por no cuidar a Luis Díaz antes del Mundial 2026.

De un momento a otro, los hinchas de la Selección Colombia se quedaron sin aliento y algunos pensaron lo peor. Marnon-Thomas Busch del FC Heidenheim le dio una patada tan dura a Luis Díaz que lo dejó tendido en el piso. Por ese motivo, cayó como anillo al dedo la lección que le dio Carlo Ancelotti a Néstor Lorenzo.

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Bayern Múich salió campeón de la Bundesliga con cuatro fechas de antelación y de inmediato se instaló la narrativa que Vincent Kompany no debería poner a ‘Lucho’ Díaz en los partidos que no tuvieran importancia con el objetivo de cuidarlo para el Mundial 2026.

¿Se puede hacer algo desde la Selección Colombia? ¡Claro que sí! Una de las grandes figuras que tendrá Brasil en el Mundial es Matheus Cunha. El delantero juega en la Premier League y como Manchester United ya cumplió el único objetivo que le queda a esta altura de la liga, clasificar a la Champions League, Carlo Ancelotti movió sus fichas.

Carlo Ancelotti le dio una lección a Néstor Lorenzo por no cuidar a Luis Díaz

Carlo Ancelotti y Néstor Lorenzo estarán en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Mientras se desconoce algún tipo de gestión por parte de Néstor Lorenzo para que Vincent Kompany no ponga a Luis Díaz en los partidos en los que Bayern Múnich no se juega nada, ‘ESPN Brasil’ informó que la Confederación Brasileña de Fútbol y Manchester United llegaron a un acuerdo para que Matheus Cunha no juegue los últimos partidos de la Premier League. Ancelotti y su influencia en todo el esplendor.

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Vélez le pegó a Lorenzo por no hacer con Luis Díaz lo que hizo Ancelotti con Cunha

“Espero ya a nivel de selección nacional que hagan la gestión con ‘Lucho’. Ayer (5 de mayo) leí no con sopresa, con envida tal vez, la informmación que llegó desde Inglaterra. La Confederación Brasileña y el Manchester Unites llegaron a un acuerdo para que Matheus Cunha no juegue los últimos partidos de la Premier. Ellos ya consiguieron la clasificación a Champions, no van a ser primeros, no van a alcanzar al Manchester City, ya cumplieron con su misión. Entonces, libere al jugador y no lo pongan. Llegaron a ese acuerdo. Me ha generado envidia porque eso tendría que haberlo hecho el técnico de Colombia y la federación con el Bayern hace rato (…) Claro, habla Carleto (Ancelotti), hombre conocido y respetado, y listo solucionado el problema. Hay otros a los que no conocen“, fue el palito del periodista Carlos Antonio Vélez a Néstor Lorenzo.

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