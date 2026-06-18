Así serían los cruces de 16vos de final del Mundial tras los resultados de la primera fecha

Se acabó la primera jornada del Mundial 2026 y con algunos resultados ya se van perfilando los clasificados y eliminados para los 16vos de final. Con esto, ya hay posibles cruces de la siguiente ronda en base a una simulación con los criterios de clasificación y desempate que da la FIFA.
La simulación tendría un duelo CONMEBOL en 16vos de final entre la Selección de Colombia y la Selección de Ecuador. La ‘Tri’ está como la 8va mejor selección de los terceros clasificados.
A día de hoy, el duelo de potencias lo tendrían Portugal e Inglaterra, mientras que Francia jugaría contra la difícil Costa de Marfil. Alemania, que debutó con una goleada 7-1 enfrentaría a República Checa.
España, otra de las favoritas, hoy enfrentaría a Nueva Zelanda, Argentina la vigente campeona y favorita enfrentaría a Arabia Saudita. Esta simulación cambiaría para la segunda fecha.
Criterios de clasificación de los mejores terceros: orden estricto de desempate
El reglamento FIFA fija un orden jerárquico exacto para ordenar a los 12 terceros en una tabla general única donde compiten únicamente entre sí. Los criterios de desempate se aplican en estricto orden de prioridad: puntos, diferencia de goles, goles marcados, Fair Play (tarjetas) y ranking FIFA. Si persiste la igualdad después de todos estos criterios, se resuelve mediante sorteo. Este sistema garantiza que los 4 peores terceros quedarán eliminados de la competencia.
- Puntos: 3 puntos por victoria, 1 por empate, 0 por derrota. El criterio principal y más determinante en la clasificación.
- Diferencia de goles: Goles marcados menos goles recibidos en los 3 partidos de la fase grupal.
- Goles a favor: Total de goles anotados, sin considerar los recibidos. Se aplica si persiste el empate en diferencia.
- Fair Play: Penalización por tarjetas: amarilla (−1), roja directa (−3), doble amarilla seguida de roja (−3). El equipo con menos puntos negativos queda mejor posicionado.
- Ranking FIFA: Posición en el ranking mundial en el momento del sorteo de grupos, aplicado si continúa la igualdad.
- Sorteo: Última opción si todos los criterios anteriores resultan empatados