Así serían los cruces de 16vos de final del Mundial tras los resultados de la primera fecha

Se completó la primera fecha del Mundial 2026 y a día de hoy ya hay posibilidades de cruces para los 16vos de final.

Se acabó la primera jornada del Mundial 2026 y con algunos resultados ya se van perfilando los clasificados y eliminados para los 16vos de final. Con esto, ya hay posibles cruces de la siguiente ronda en base a una simulación con los criterios de clasificación y desempate que da la FIFA.

La simulación tendría un duelo CONMEBOL en 16vos de final entre la Selección de Colombia y la Selección de Ecuador. La ‘Tri’ está como la 8va mejor selección de los terceros clasificados.

A día de hoy, el duelo de potencias lo tendrían Portugal e Inglaterra, mientras que Francia jugaría contra la difícil Costa de Marfil. Alemania, que debutó con una goleada 7-1 enfrentaría a República Checa.

España, otra de las favoritas, hoy enfrentaría a Nueva Zelanda, Argentina la vigente campeona y favorita enfrentaría a Arabia Saudita. Esta simulación cambiaría para la segunda fecha.

Criterios de clasificación de los mejores terceros: orden estricto de desempate

El reglamento FIFA fija un orden jerárquico exacto para ordenar a los 12 terceros en una tabla general única donde compiten únicamente entre sí. Los criterios de desempate se aplican en estricto orden de prioridad: puntos, diferencia de goles, goles marcados, Fair Play (tarjetas) y ranking FIFA. Si persiste la igualdad después de todos estos criterios, se resuelve mediante sorteo. Este sistema garantiza que los 4 peores terceros quedarán eliminados de la competencia.

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