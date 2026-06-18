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Mundial 2026

Así serían los cruces de 16vos de final del Mundial tras los resultados de la primera fecha

Se completó la primera fecha del Mundial 2026 y a día de hoy ya hay posibilidades de cruces para los 16vos de final.

Así serían los cruces de 16vos de final del Mundial tras los resultados de la primera fecha
Así serían los cruces de 16vos de final del Mundial tras los resultados de la primera fecha

Se acabó la primera jornada del Mundial 2026 y con algunos resultados ya se van perfilando los clasificados y eliminados para los 16vos de final. Con esto, ya hay posibles cruces de la siguiente ronda en base a una simulación con los criterios de clasificación y desempate que da la FIFA.

La simulación tendría un duelo CONMEBOL en 16vos de final entre la Selección de Colombia y la Selección de Ecuador. La ‘Tri’ está como la 8va mejor selección de los terceros clasificados.

A día de hoy, el duelo de potencias lo tendrían Portugal e Inglaterra, mientras que Francia jugaría contra la difícil Costa de Marfil. Alemania, que debutó con una goleada 7-1 enfrentaría a República Checa.

España, otra de las favoritas, hoy enfrentaría a Nueva Zelanda, Argentina la vigente campeona y favorita enfrentaría a Arabia Saudita. Esta simulación cambiaría para la segunda fecha.

Criterios de clasificación de los mejores terceros: orden estricto de desempate

El reglamento FIFA fija un orden jerárquico exacto para ordenar a los 12 terceros en una tabla general única donde compiten únicamente entre sí. Los criterios de desempate se aplican en estricto orden de prioridad: puntos, diferencia de goles, goles marcados, Fair Play (tarjetas) y ranking FIFA. Si persiste la igualdad después de todos estos criterios, se resuelve mediante sorteo. Este sistema garantiza que los 4 peores terceros quedarán eliminados de la competencia.

  • Puntos: 3 puntos por victoria, 1 por empate, 0 por derrota. El criterio principal y más determinante en la clasificación.
  • Diferencia de goles: Goles marcados menos goles recibidos en los 3 partidos de la fase grupal.
  • Goles a favor: Total de goles anotados, sin considerar los recibidos. Se aplica si persiste el empate en diferencia.
  • Fair Play: Penalización por tarjetas: amarilla (−1), roja directa (−3), doble amarilla seguida de roja (−3). El equipo con menos puntos negativos queda mejor posicionado.
  • Ranking FIFA: Posición en el ranking mundial en el momento del sorteo de grupos, aplicado si continúa la igualdad.
  • Sorteo: Última opción si todos los criterios anteriores resultan empatados
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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