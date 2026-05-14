Tiembla Cristiano Ronaldo y Portugal: Lorenzo confirmó la ayuda que México le dará a Colombia en el Mundial

¿Una alianza latina para frenar a CR7? Lorenzo confirmó el sorpresivo pacto y la vital ayuda que México le dará a Colombia en el Mundial.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya se empezó a jugar con los detalles que cada selección prepara. Colombia no fue la excepción y el entrenador Néstor Lorenzo confirmó la ayuda que México les dará. ¡Tiemblan Cristiano Ronaldo y Portugal!

Uzbeskistán empezó a sacarle ventaja a los rivales del Grupo K, República Democrática del Congo, Colombia y Portugal, con el inicio de entrenamientos desde el martes 5 de mayo. 40 jugadores fueron los citados y la ‘Tricolor’ no quiso quedarse atrás.

Néstor Lorenzo dio una conferencia de prensa el 14 de mayo y cuando le preguntaron el por qué eligió a Guadalajara como sede no solo explicó que fue por un tema logístico y de fixture porque el primer partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026 se juega en Ciudad de México y Guadalajara tiene una altura similar, también confirmó la ayuda que el país azteca les dará con dos de sus equipos.

La ayuda que México le dará a Colombia en el Mundial: Tiembla Cristiano y Portugal

Lorenzo y Cristiano se enfrentarán en el Mundial. (Foto: Getty Images)

“La parte logística nos gustó, lo que es hoteleria, campo de entrenamiento. Bueno, la posibilidad de tener sparrings de clubes que tienen buenas inferiores como Atlas y Chivas. La verdad que (Guadalajara) fue la (sede) más propicia de acuerdo al análisis que hicimos”, sostuvo el entrenador de la Selección Colombia.

¿Cuándo juegan la Selección Colombia y Portugal en el Mundial 2026?

Será el tercer partido de cada selección en la fase de grupos del Mundial. La Selección Colombia jugará contra Cristiano Ronaldo y Portugal el sábado 27de julio a las 6:30 P.M. en el estadio Hard Rock, de Miami.

Publicidad

Encuesta¿En dónde será el primer partido de Colombia en el Mundial? ¿En dónde será el primer partido de Colombia en el Mundial? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave