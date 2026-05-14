Jugador colombiano explota contra Néstor Lorenzo por quedarse fuera de la prelista: "No sabes un caraj...."

La Selección Colombia dio a sus 55 elegidos para la prelista del Mundial 2026, es decir salvo alguna lesión, de esa lista saldrán los 26 convocados por Néstor Lorenzo. Como era de esperarse hubo algunas críticas y cuestionamientos, pero uno de los excluidos se fue contra el DT argentino con duras palabras.
Roger Martínez, delantero del Al-Taawon FC de Arabia Sauditao compartió en redes sociales un duro mensaje. “Increíble, el segundo jugador con mejor promedio de gol COLOMBIANO, 23 en 30 partidos y quedan 2 fechas, peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo. Siempre que tuve la oportunidad, NUNCA ME CAGUÉ aún sin jugar en mi posición natural muchas veces, PERO NO SABES UN CARAJO MÁS DE LO MISMO, pero ahí wee”, escribió en su cuenta de Instagram.
Rápidamente se hizo viral lo dicho por Martínez, aunque algunos hinchas también ponderaron que merecía una oportunidad por encima de otros como Kevin Viveros o Sebastián Villa.
Roger Martínez fue convocado a un partido en las presentes Eliminatorias, ha anotado 4 goles en más de 20 partidos con la absoluta. A nivel de clubes este año lleva 23 goles en 32 partidos.
La prelista de 55 jugadores de Colombia para el Mundial 2026
- Álvaro Montero
- Andrés Mosquera Marmolejo
- David Ospina
- Aldair Quintana
- Camilo Vargas
- Álvaro Angulo
- Jhon Arias
- Santiago Arias
- Yáser Asprilla
- Jordan Barrera
- Wílmar Barrios
- Christian Borja
- Rafael Santos Borré
- Juan Cabal
- Jaminton Campaz
- Johan Carbonero
- Jorge Carrascal
- Kevin Castaño
- Edwuin Cetré
- Jhon Córdoba
- Juan Guillermo Cuadrado
- Carlos Cuesta
- Nelson Deossa
- Willer Ditta
- Jhon Durán
- Carlos Andrés Gómez
- Sebastián Gómez
- Juan Camilo Hernández
- Junior Hernández
- Jefferson Lerma
- Jhon Lucumí
- Déiver Machado
- John Stiven Mendoza
- Yerry Mina
- Johan Mojica
- Yerson Mosquera
- Daniel Muñoz
- Edier Ocampo
- Juan Camilo Portilla
- Gustavo Puerta
- Juan Fernando Quintero
- Juan Manuel Rengifo
- Johan Rojas
- Andrés Felipe Román
- Jhohan Romaña
- Dávinson Sánchez
- Jhon Solís
- Luis Suárez
- Sebastián Villa
- Néiser Villarreal
- Kevin Viveros
El calendario de partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026
Así quedó el calendario oficial de partidos que tendrá que jugar la Selección Colombia en el Mundial
- Uzbekistán vs Colombia 17 de junio de 2026
- Colombia vs R.D Congo 23 de junio de 2026
- Colombia vs Portugal 27 de junio de 2026
En resumen
- El delantero Roger Martínez criticó su exclusión de la prelista tras anotar 23 goles en 30 partidos.
- Martínez resaltó su promedio goleador en el América de México compitiendo por ser el mejor de temporada.
- La convocatoria incluye a los delanteros Kevin Viveros y Sebastián Villa por encima de Roger Martínez.