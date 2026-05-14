Jugador colombiano explota contra Néstor Lorenzo por quedarse fuera de la prelista: "No sabes un caraj...."

La Selección Colombia tiene a sus 55 elegidos por Néstor Lorenzo y ahora uno de los excluidos se fue contra el entrenador argentino.

La Selección Colombia dio a sus 55 elegidos para la prelista del Mundial 2026, es decir salvo alguna lesión, de esa lista saldrán los 26 convocados por Néstor Lorenzo. Como era de esperarse hubo algunas críticas y cuestionamientos, pero uno de los excluidos se fue contra el DT argentino con duras palabras.

Roger Martínez, delantero del Al-Taawon FC de Arabia Sauditao compartió en redes sociales un duro mensaje. “Increíble, el segundo jugador con mejor promedio de gol COLOMBIANO, 23 en 30 partidos y quedan 2 fechas, peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo. Siempre que tuve la oportunidad, NUNCA ME CAGUÉ aún sin jugar en mi posición natural muchas veces, PERO NO SABES UN CARAJO MÁS DE LO MISMO, pero ahí wee”, escribió en su cuenta de Instagram.

Rápidamente se hizo viral lo dicho por Martínez, aunque algunos hinchas también ponderaron que merecía una oportunidad por encima de otros como Kevin Viveros o Sebastián Villa.

Roger Martínez fue convocado a un partido en las presentes Eliminatorias, ha anotado 4 goles en más de 20 partidos con la absoluta. A nivel de clubes este año lleva 23 goles en 32 partidos.

La prelista de 55 jugadores de Colombia para el Mundial 2026

Álvaro Montero

Andrés Mosquera Marmolejo

David Ospina

Aldair Quintana

Camilo Vargas

Álvaro Angulo

Jhon Arias

Santiago Arias

Yáser Asprilla

Jordan Barrera

Wílmar Barrios

Christian Borja

Rafael Santos Borré

Juan Cabal

Jaminton Campaz

Johan Carbonero

Jorge Carrascal

Kevin Castaño

Edwuin Cetré

Jhon Córdoba

Juan Guillermo Cuadrado

Carlos Cuesta

Nelson Deossa

Willer Ditta

Jhon Durán

Carlos Andrés Gómez

Sebastián Gómez

Juan Camilo Hernández

Junior Hernández

Jefferson Lerma

Jhon Lucumí

Déiver Machado

John Stiven Mendoza

Yerry Mina

Johan Mojica

Yerson Mosquera

Daniel Muñoz

Edier Ocampo

Juan Camilo Portilla

Gustavo Puerta

Juan Fernando Quintero

Juan Manuel Rengifo

Johan Rojas

Andrés Felipe Román

Jhohan Romaña

Dávinson Sánchez

Jhon Solís

Luis Suárez

Sebastián Villa

Néiser Villarreal

Kevin Viveros

Publicidad

El calendario de partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Así quedó el calendario oficial de partidos que tendrá que jugar la Selección Colombia en el Mundial

Uzbekistán vs Colombia 17 de junio de 2026

Colombia vs R.D Congo 23 de junio de 2026

Colombia vs Portugal 27 de junio de 2026

En resumen

El delantero Roger Martínez criticó su exclusión de la prelista tras anotar 23 goles en 30 partidos .

criticó su exclusión de la prelista tras anotar en . Martínez resaltó su promedio goleador en el América de México compitiendo por ser el mejor de temporada.

resaltó su promedio goleador en el compitiendo por ser el mejor de temporada. La convocatoria incluye a los delanteros Kevin Viveros y Sebastián Villa por encima de Roger Martínez.