Beccacece se fue y revelaron el entrenador que ya rechazó a la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador busca un nuevo entrenador tras la salida de Sebastián Beccacece pero ya hay un candidato menos.

La Selección de Ecuador ya tiene un gran pendiente para su siguiente Eliminatoria y es que tras la salida de Sebastián Beccacece, la idea es tener al nuevo entrenador listo para la siguiente fecha FIFA.

Para mala suerte de la ‘Tri’, uno de los candidatos habría rechazado llegar a Ecuador. Thomas Christiansen, opción prioritaria para llegar a Ecuador, estaría cerca de renovar con la selección de Panamá.

El danés entrenó a Panamá en este Mundial y llevaba cinco años en el cargo y según cuenta el periodista Xavier Segovia, estaría más inclinado a una renovación con los centroamericanos.

Tras el Mundial 2026, se han sumado varios nombres para el cargo de entrenador de Ecuador, desde nombres de LigaPro como Luis Zubeldía, Martín Anselmi, Guillermo Almada así como otros Reinaldo Rueda.

Los números de Beccacece en Ecuador

Un total de 24 partidos componen el historial entre 2024 y 2026. Con Beccacece al mango Ecuador registra un total de 9 victorias y apenas 3 derrotas en todo el ciclo. 12 partidos empatados completan su paso por una selección ecuatoriana que en este momento tendrá que pensar en un nuevo estratega al frente del equipo.

Thomas Christiansen era el candidato a DT de Ecuador. Foto: Getty.

Publicidad

En resumen