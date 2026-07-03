Fue uno de los peores técnicos del Mundial y ahora suena para la Selección de Ecuador

A la lista de candidatos a entrenador de la Selección de Ecuador,se suma uno de los peores técnicos del Mundial 2026.

La Selección de Ecuador sigue buscando nuevo entrenador tras la salida de Sebastián Beccacece y entre la lista de candidatos se ha sumado uno de los polémicos técnicos del Mundial 2026.

Según La Posta, Marcelo Bielsa es otro de los nombres que está en consideración de la FEF para asumir el cargo de DT de Ecuador. La idea es que el nuevo proceso arranque en la siguiente fecha FIFA.

En solo 72 horas han sonado hasta cinco nombres para ser el reemplazo de Sebastián Beccacece. Marcelo Gallardo, Juan Carlos Osorio, Miguel Ángel Ramírez son algunos de los otros nombres.

Marcelo Bielsa dejó la Selección de Uruguay tras un ciclo accidentado, no solo se metieron en cuarto lugar en la clasifiicación si no que se fueron sin ganar un solo partido en fase de grupos.

La expectativa era que la ‘Celeste’ avance a 16vos de final segundo de su grupo, compartido con España, Cabo Verde y Arabia Saudita. Marcelo Bielsa analiza también el retiro profesional.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia.

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