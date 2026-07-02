VIDEO: así fueron las reacciones de Cristiano Ronaldo y Luka Modric tras el Portugal vs. Croacia

Portugal eliminó a Croacia del Mundial 2026 y tras el pitazo final tuvimos unos gestos muy llamativos de los máximos protagonistas. Cristiano Ronaldo y Luka Modric se mostraron de maneras distintas.

Portugal y Croacia se enfrentaron el día de hoy por los dieciseisavos del Mundial 2026. En un encuentro de diversas emociones y que tuvo que definirse por una acción polémica en el instante final, fueron los lusos quienes lograron la clasificación a los octavos de final. Dicho esto, lo llamativo de la jornada también tuvo que ver con las reacciones de Cristiano Ronaldo y Luka Modric.

Tras el pitazo final del árbitro Espen Eskås en el Estadio Toronto, las cámaras se fueron directamente con los protagonistas más importantes del partido. En principio, la felicidad embargó a un Cristiano Ronaldo que ya se encontraba en el banco de los suplentes y que cerrando los ojos evidenciaba el gran momento que estaba pasando. Además, una sonrisa en el rostro fue clave para comprobarlo.

Todo lo contrario sucedió con Luka Modric. El capitán de Croacia, tras perder el día de hoy por 2-1 ante Portugal y quedar eliminado del Mundial 2026, atinó a ponerse de rodillas en una clara señal de lamento por lo sucedido. Sabiendo que acaba de ser la última competencia grande junto a su selección, la situación del eterno volante balcánico es totalmente distinta a la de Cristiano Ronaldo.

LAS DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA



Cristiano Ronaldo festeja la clasificación de Portugal, mientras Luka Modric lamenta eliminación de Croacia en el #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/afUN2XpHpi — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

El futuro de Cristiano Ronaldo en Portugal y Luka Modric en Croacia

Tras el encuentro de esta noche en el Estadio Toronto, ahora Cristiano Ronaldo se alista para disputar junto a Portugal los octavos de final del Mundial 2026. El rival de turno será España y dicho escenario será clave dentro de las aspiraciones del capitán luso, quien con 41 años de edad todavía tiene una enorme oportunidad para seguir haciendo historia junto a su selección en este campeonato.

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Por otro lado, Luka Modric se despide de Croatia con esta eliminación del Mundial 2026. Con 40 años de edad, incluso algunos medios internacionales aseguran que el retiro profesional es posible a esta altura de su carrera deportiva. A falta de un anuncio oficial, lo que sí vemos en estos momentos es la diferencia entre ambos protagonistas que el día de hoy nos regalaron un gran partido.

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

Portugal venció 2-1 a Croacia y clasificó a octavos del Mundial 2026 .

y clasificó a octavos del . Cristiano Ronaldo y Portugal jugarán la siguiente fase del torneo ante España .

jugarán la siguiente fase del torneo ante . Luka Modric de 40 años quedó eliminado y podría retirarse de su selección.