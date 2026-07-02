La Selección de Ecuador despide a Enner Valencia y le pone 3 apodos

Enner Valencia se despidió de la Selección de Ecuador que le puso estos 3 apodos.

Enner Valencia se retira de la Selección de Ecuador y su proceso terminó en este Mundial 2026. El mítico delantero no se fue de la mejor manera, pero acabó siendo muy bien despedido en redes sociales. Desde las cuentas oficiales le pusieron 3 apodos.

En su posteo de despido para Enner Valencia la Selección de Ecuador despidió por todo lo alto al que es una de sus mejores leyendas. El equipo nacional también le acabó poniendo al delantero 3 apodos muy populares que ya tenía teniendo.

“109 partidos, 49 goles y un legado gigante con la camiseta más linda del mundo. El goat. Súper Enner. El Chivo. Gracias por entregarte al país y representarlo de la mejor manera”, escribió la Selección de Ecuador en sus cuentas oficiales para decirle adiós a Enner.

El partido ante México fue el último y la Copa del Mundo fue la última de Enner Valencia con ‘La Tri’. El goleador se marchó muy triste y sin la posibilidad de marcar un solo gol. Es más en la Copa terminó fallando varios tantos que le ganaron críticas.

Enner Valencia se fue de la Selección de Ecuador. (Foto: Captura de pantalla)

El ‘Chivo’ ahora tiene un futuro incierto, porque podría seguir en México, aunque su intención es seguir jugando. Varias ofertas llegarían para el delantero ecuatoriano, todas del extranjero, y también está la chance de volver a jugar en Ecuador con Emelec.

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Los equipos que quieren a Enner Valencia

Enner Valencia se ha metido en planes de equipos de Arabia Saudita, MLS y también de México. Las siguientes horas serán claves para determinar el futuro del jugador ecuatoriano.

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