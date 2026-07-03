DT MuDT Mundialista se ofrece a dirigir a la Selección de Ecuador tras salida de Beccacecendialista se ofrece a dirigir a la Selección de Ecuador tras salida de Beccacece

La Selección de Ecuador suma un nuevo candidato a entrenador tras la salida de Sebastián Beccacece, esta vez un DT mundialista.

La Selección de Ecuador trabaja contra el tiempo para tener a su nuevo entrenador listo para la siguiente fecha FIFA. Aparecen los primeros nombres y ahora un DT mundialista se habría ofrecido a la ‘Tri’.

David Faitelson, periodista mexicano, contó que Juan Carlos Osorio le contó que quiere dirigir a la Selección de Ecuador porque “tienen una generación fantástica de mucha calidad”. Así, el DT colombiano hizo pública su intención de jugar en la ‘Tri’.

Con Juan Carlos Osorio, ya son tres nuevos nombres que se suman a las opciones de dirigir a la Selección de Ecuador. Osorio se suma a Marcelo Gallardo y Miguel Ángel Ramírez como los candidatos que sonaron en menos de 48 horas.

Osorio no es ajeno a los procesos de selecciones nacionales, ya dirigió en Rusia 2018 con México y también tuvo pasos por el combinado nacional de Paraguay en CONMEBOL.

Los otros equipos que buscaban a Juan Carlos Osorio

Juan Carlos Osorio estuvo en planes de la Selección Guinea Ecuatorial y del América de México según medios mexicanos. El DT ganó seis trofeos en el país, todos con Atlético Nacional.

Juan Carlos Osorio – Rusia 2018.

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En resumen