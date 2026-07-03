DT MuDT Mundialista se ofrece a dirigir a la Selección de Ecuador tras salida de Beccacecendialista se ofrece a dirigir a la Selección de Ecuador tras salida de Beccacece

La Selección de Ecuador trabaja contra el tiempo para tener a su nuevo entrenador listo para la siguiente fecha FIFA. Aparecen los primeros nombres y ahora un DT mundialista se habría ofrecido a la ‘Tri’.
David Faitelson, periodista mexicano, contó que Juan Carlos Osorio le contó que quiere dirigir a la Selección de Ecuador porque “tienen una generación fantástica de mucha calidad”. Así, el DT colombiano hizo pública su intención de jugar en la ‘Tri’.
Con Juan Carlos Osorio, ya son tres nuevos nombres que se suman a las opciones de dirigir a la Selección de Ecuador. Osorio se suma a Marcelo Gallardo y Miguel Ángel Ramírez como los candidatos que sonaron en menos de 48 horas.
Osorio no es ajeno a los procesos de selecciones nacionales, ya dirigió en Rusia 2018 con México y también tuvo pasos por el combinado nacional de Paraguay en CONMEBOL.
Los otros equipos que buscaban a Juan Carlos Osorio
Juan Carlos Osorio estuvo en planes de la Selección Guinea Ecuatorial y del América de México según medios mexicanos. El DT ganó seis trofeos en el país, todos con Atlético Nacional.
Juan Carlos Osorio – Rusia 2018.
En resumen
- Tras confirmarse la salida de Sebastián Beccacece por la eliminación en el certamen, un experimentado director técnico mundialista se ha ofrecido formalmente para asumir el banquillo de la Selección de Ecuador.
- La postulación espontánea de este estratega internacional llega en el momento justo en que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) delinea el perfil del nuevo timonel para liderar el proceso post-mundialista.
- La carpeta de este entrenador, con recorrido comprobado en la máxima cita del fútbol, sacude de inmediato el mapa de candidatos y enciende el debate en los medios de comunicación sobre la conveniencia de su contratación.