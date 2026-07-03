La Selección de Colombia enfrenta a Ghana y ya tiene rival definido para la siguiente ronda si es que avanza a 8vos de final.

La Selección Colombia enfrenta a Ghana por los 16vos del Mundial y aunque los de Néstor Lorenzo van paso a paso, ya tienen rival definido en caso de avanzar una ronda más a la Copa del Mundo.

En los octavos de final ya los espera Suiza, quiénes eliminaron a Argelia ya en 16vos de final. El equipo colombiano tiene así opciones de seguir hasta cuartos de final con un rival más accesible.

El martes 7 de julio está programado el partido de los 8vos de final contra Suiza, con rival a definirse con el ganador de esta noche. La hora del encuentro es a las 15h00.

El encuentro hará que Colombia se traslade hasta Canadá para jugar en el BC Stadium de la ciudad de Vancouver. Con esto, Colombia jugaría en las tres sedes del Mundial.

Colombia arrancó jugando en México sus dos primeros partidos, contra Congo y Uzbekistán, y luego a Estados Unidos para su cierre de fase de grupos contra Portugal.

Posibles alineaciones

Alineación de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

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Alineación de Ghana: Lawrence Ati-Zigi; Alidu Seidu, Alexander Djiku, Mohammed Salisu, Gideon Mensah; Thomas Partey, Salis Abdul Samed, Mohammed Kudus; Ernest Nuamah, Antoine Semenyo, Iñaki Williams. DT: Carlos Queiroz.

Suiza ya clasificó a 8vos de final. Foto: Getty

A qué hora juegan Colombia vs. Ghana

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaraguay Costa Rica: 20:30 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 21:30 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 22:30 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 23:30 horas.

España: 02:30 horas

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En resumen