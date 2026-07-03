Piero Hincapié rompe el silencio luego de la eliminación de Ecuador en el Mundial

Piero Hincapié es uno de los pocos referentes que ha dado disculpas públicas tras la eliminación de Ecuador en el Mundial 2026.

Varios días después de la eliminación de la Selección de Ecuador empiezan a llegar las disculpas y mensajes de los referentes tras un irregular Mundial 2026. Piero Hincapié colgó un sentido mensaje de disculpas al país en sus redes sociales.

“Gracias por creer y acompañarnos hasta el final. Hoy nos toca pedirles disculpas, especialmente a cada hombre y mujer que se levanta de mañana a buscar el pan de cada día y que, aun así, se toma un momento para vernos representar a nuestro país con la ilusión de llevarles una alegría”, escribió Hincapié.

“Hoy duele, pero este momento será parte de la historia que nos hará volver más fuertes. Lo siento, Ecuador”, finalizó. El central ecuatoriano era uno de los llamados a liderar a la ‘Tri’.

Hincapié es el segundo jugador referente de Ecuador que rompe el silencio tras la eliminación, el primero fue William Pacho quién apenas se dio la eliminación de Ecuador ante México.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia.