Bosnia venció a Qatar y ahora a la Selección de Ecuador solo le sirve este resultado contra Alemania para clasificar a 16avos

Ecuador recibe la peor noticia y llega más obligado que nunca al partido contra Alemania en el Mundial 2026.

Este miércoles 24 de junio de 2026 se confirmaron los peores pronósticos para la Selección de Ecuador en el Mundial 2026. La victoria de Bosnia contra Qatar deriva en más presión para Ecuador de cara a su partido contra Alemania en el final de la fecha.

¿Qué resultado necesita Ecuador para clasificar a 16avos del Mundial 2026?

A la Selección de Ecuador ahora mismo solo le sirve un resultado para clasificar a los 16avos del Mundial 2026 ya sea como segundo de su grupo o como uno de los mejores terceros y es ganarle a Alemania. Ya no hay combinación de empate que lo pueda ayudar.

¿Por qué el empate no le sirve a Ecuador para clasificar a 16avos del Mundial?

El empate ya no le sirve a Ecuador, porque ahora el octavo en la tabla de mejores terceros es Bélgica que tiene 2 puntos y 0 de gol diferencia. Por lo cual, si ‘La Tri’ empata contra Alemania su gol diferencia seguirá siendo -1, y también hay otros rivales incluso con mejor gol diferencia y con 1 punto.

Tras la victoria de Bosnia, que complicó a todo Ecuador, así quedó la tabla de posiciones de mejores terceros del Mundial 2026:

Pos. Selección Grupo PJ Pts DG 1 Bosnia y Herzegovina B 3 4 -1 2 Suecia F 2 3 0 3 Escocia C 2 3 0 4 Croacia L 2 3 -1 5 Argelia J 2 3 -2 6 Paraguay D 2 3 -2 7 Cabo Verde H 2 2 0 8 Bélgica G 2 2 0 9 Chequia A 2 2 -1 10 RD. Congo K 2 1 -1 11 Ecuador E 2 1 -1 12 Senegal I 2 0 -3

¿Cuándo juega Ecuador contra Alemania?

La Selección de Ecuador jugará contra Alemania desde las 15H00 del jueves, 25 de junio de 2026. Este partido es la “final” que tendrá que jugar ‘La Tri’ para seguir con vida en este torneo.

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