Un gesto de la Albiceleste tras la ceremonia de premiación en el Mundial 2026, ha generado una profunda indignación en España.

La consagración de España como campeona del Mundial 2026 tras derrotar por 1-0 a Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey sigue generando coletazos.Y es que la actitud que mostró la Albiceleste tras el partido y durante la ceremonia de premiación ha generado un intenso debate..

La agresión protagonizada por Leandro Paredes contra Eric García y Gavi tras el pitazo final, sumada a la reacción del asistente técnico Roberto Ayala en medio de los incidentes, ya había generado críticas. Sin embargo, una nueva imagen se viralizó en las últimas horas y aumentó la indignación en España.

El gesto de Argentina que generó molestia total en España (Getty Images).

En el registro, que rápidamente se difundió en redes sociales, se observa que mientras los jugadores españoles levantaban la Copa del Mundo ante Giani Infantino y Donald Trump, la totalidad del plantel argentino permanecía de espaldas a la celebración, mirando hacia el sector donde se encontraban los hinchas albicelestes en las tribunas.

La escena no pasó inadvertida para la prensa española. Uno de los comentarios más duros llegó desde el programa El Partidazo de Radio COPE, donde el periodista Elías Israel cuestionó duramente la actitud del seleccionado argentino.

“Me gustaría entender por qué le da la espalda Argentina a todo el plantel español cuando está levantando la copa, porque eso tiene que tener una explicación, porque si no, me parece una de las faltas de respeto más sonora de la historia del fútbol”, disparó.

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El comentarista también tuvo palabras para la reacción de Leandro Paredes a quien calificó de “lamentable” y exigió que “la sanción sea grave” contra el capitán de Boca Juniors. La polémica está lejos de terminar.