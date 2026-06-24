Moisés Caicedo manda un mensaje que ilusiona a todo Ecuador: “Vamos a morir en el campo de juego…”

Moisés Caicedo ilusiona a todo Ecuador con un contundente mensaje antes de jugar contra Alemania en el Mundial 2026.

La Selección de Ecuador se jugará la “vida” contra Alemania en el Mundial 2026 y ahora el equipo nacional deberá centrarse en conseguir una victoria contra los 4 veces campeones del mundo para estar en 16avos. Ante esto, Moisés Caicedo salió a dar un contundente mensaje.

En diálogo con DSports, Moisés Caicedo le aclaró a la hinchada de Ecuador que van a darlo todo en el partido ante Alemania. “Estamos convencidos que podemos ganar este partido. Vamos a morir en el campo de juego“, comentó el volante de Chelsea.

Justamente, Moisés Caicedo es uno de los jugadores más cuestionados en la Selección de Ecuador actualmente. El futbolista quedó expuesto por su partido ante Curazao y por su posterior actitud en zona mixta. Ahora quiere liderar esta hazaña en ‘La Tri’.

A este Mundial 2026, la Selección de Ecuador llegó con una expectativa muy alta, incluso varios protagonistas lo ponían como una revelación del torneo. Por lo cual, una pronta eliminación y no clasificar a los 16avos de final sería un fracaso total.

Moisés Caicedo fue titular en Ecuador en los dos partidos del Mundial. (Foto: GettyImages)

Para jugadores como Moisés Caicedo o Piero Hincapié sería la segunda eliminación con Ecuador en los grupos en un Mundial. De ahí que, ahora estos jugadores prometen experiencia y la chance de que ‘La Tri’ pueda avanzar más lejos en estos torneos.

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Los números de Moisés Caicedo en este Mundial 2026

En esta Copa del Mundo, Moisés Caicedo ha jugado con la Selección de Ecuador un total de 2 partidos, sumando 180 minutos en cancha. El volante ecuatoriano no ha marcado goles ni ha dado asistencias. Su escazo juego vertical viene siendo muy discutido.

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