El entrenador croata confirmó su dimisión a la selección balcánica después de 111 partidos dirigidos donde alcanzó un subcampeonato y un tercer lugar en mundiales.

El Mundial 2026 cobró una nueva víctima. A primera hora de este miércoles se confirmó la renuncia de Zlatko Dalić como director técnico de la Selección Croacia, poniendo fin a un exitoso ciclo que quedará marcado como el más importante de su historia.

Dalić estuvo al mando de la selección balcánica desde octubre de 2017 hasta el pasado jueves, cuando Croacia quedó eliminada en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras caer frente a Portugal en un polémico encuentro.

Su salida cierra una etapa de casi nueve años y un total de 111 partidos dirigidos, en los que llevó al combinado europeo a conquistar el subcampeonato del Mundial de Rusia 2018, el tercer lugar en Qatar 2022 y el subcampeonato de la UEFA Nations League en 2023.

Zlatko Dalic presentó su renuncia a la banca de Croacia tras el Mundial 2026 (Photo by Justin Setterfield/Getty Images).

La decisión fue comunicada oficialmente por la Federación Croata de Fútbol a través de un comunicado. “En una reunión en la sede de la Federación Croata de Fútbol, el actual entrenador de la selección nacional croata, Zlatko Dalić, informó al presidente de la Federación Croata de Fútbol, Marijan Kustić, que con el Mundial de 2026 concluía su etapa en el banquillo”, informó el organismo.

El propio entrenador también explicó los motivos de su decisión tras poner fin a una de las etapas más exitosas de la selección. “El papel de entrenador requiere muchas decisiones difíciles, pero esta fue sin duda la más complicada para mí. Siempre he dicho que no hay mayor honor que liderar a mi selección nacional y que no puedo tener un trabajo más importante, responsable y hermoso que este”, expresó Dalić en declaraciones publicadas por la Federación Croata de Fútbol.

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“No puedo describir lo orgulloso que estoy de cada victoria, de las posiciones en las grandes competiciones, de las tres medallas, de las grandes noches del fútbol croata como aquella en la que vencimos a Inglaterra o Brasil en el Mundial, pero sobre todo de la unidad que logramos dentro del equipo y con el pueblo croata, que especialmente presenciamos en esas inolvidables recepciones tras ganar medallas mundiales”, añadió el exseleccionador.

En resumen…