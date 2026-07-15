Jude Bellingham perdió los papeles y golpeó a jugador de Argentina tras la eliminación del Mundial

La eliminación de Inglaterra contra Argentina en semifinales del Mundial 2026 empieza a mostrar nuevas imágenes, y es que luego del partido se vio a Jude Bellingham golpeando a uno de los rivales, sin motivo aparente.
Valentín Barco fue a celebrar con sus compañeros en grupo muy cerca de Bellingham, luego de eso el volante inglés del Real Madrid se acercó a darle un golpe en la cabeza.
No han dado detalles al respecto pero algunos medios sostienen que Barco le dijo algo antes de ir con sus compañeros, otros solo apuntan a que perdió los papeles y golpeó al joven argentino sin motivo.
El enojo de Bellingham va de la mano con que Inglaterra ganaba el partido hasta los 85′ luego de eso Tuchel hizo sorpresivos cambios que dio el campo y la pelota a Argentina.
😱 ¡EL ENGANCHÓN DE BELLINGHAM CON LOS JUGADORES DE ARGENTINA TRAS EL FINAL!#NuestroMejorMundial #NuestroMejorMundialAS @jfelixdiaz @as_tv pic.twitter.com/9Y8rlgG2TL— Diario AS (@diarioas) July 15, 2026
¿Cuándo juega Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?
La final del Mundial se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Argentina y España definen al campeón del torneo desde las 14h00 (hora de Ecuador, Perú, Colombia).
Thomas Tuchel señala al culpable de la eliminación de Inglaterra contra Argentina en el Mundial
Jude Bellingham discutió con varios jugadores de Argentina.
En resumen
- El mediocampista inglés Jude Bellingham protagonizó un polémico momento al perder por completo los papeles y agredir físicamente a un futbolista de la Selección de Argentina tras consumarse la eliminación de Inglaterra en el Mundial 2026.
- El tenso e inesperado cruce, que quedó registrado en un video que ya se viraliza en redes sociales, muestra la tremenda frustración del jugador del Real Madrid tras el pitazo final en el caliente duelo de semifinales.
- Esta reprochable acción podría costarle muy caro a la estrella de los ‘Three Lions’, ya que se espera que la FIFA actúe de oficio y le aplique una severa sanción disciplinaria por conducta antideportiva.