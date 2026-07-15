Jude Bellingham perdió los papeles y golpeó a jugador de Argentina tras la eliminación del Mundial

Las cámaras no lo captaron pero Jude Bellingham golpeó a un jugador de Argentina luego de la eliminación de Inglaterra del Mundial.

La eliminación de Inglaterra contra Argentina en semifinales del Mundial 2026 empieza a mostrar nuevas imágenes, y es que luego del partido se vio a Jude Bellingham golpeando a uno de los rivales, sin motivo aparente.

Valentín Barco fue a celebrar con sus compañeros en grupo muy cerca de Bellingham, luego de eso el volante inglés del Real Madrid se acercó a darle un golpe en la cabeza.

No han dado detalles al respecto pero algunos medios sostienen que Barco le dijo algo antes de ir con sus compañeros, otros solo apuntan a que perdió los papeles y golpeó al joven argentino sin motivo.

El enojo de Bellingham va de la mano con que Inglaterra ganaba el partido hasta los 85′ luego de eso Tuchel hizo sorpresivos cambios que dio el campo y la pelota a Argentina.

¿Cuándo juega Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?

La final del Mundial se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Argentina y España definen al campeón del torneo desde las 14h00 (hora de Ecuador, Perú, Colombia).

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Jude Bellingham discutió con varios jugadores de Argentina.

En resumen