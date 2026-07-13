¿Quién llegó a la final de cada Mundial disputado en México tras eliminar al Tri?

Inglaterra espera unirse a una selecta lista. Eliminar a México en Copa del Mundo y por su tierra, sinónimo de llegar al último partido.

Empieza la semana de los últimos cuatro partidos de esta edición de la Copa del Mundo. Todo arrancará mañana con Francia y España midiéndose antes de que llegue el que para muchos es el plato fuerte de las semifinales. Argentina estará atenta a la tendencia que aparece cuando cualquier selección elimina a México jugando de local en el Mundial. Inglaterra sueña.

La data es clara y contundente. Cuando México fue local en la Copa del Mundo, el rival que lo eliminó en las fases de mano a mano terminó llegando a la definición del certamen. Ocurre por primera vez en el verano de 1970, donde Italia terminó pasando en la eliminatoria ante el Tri. Dieciséis años más tarde se repetiría la misma ecuación.

Para México 1986 sería justamente Alemania quien derrotaría a los mexicanos en su tierra para después llegar a la final contra Argentina. Tal y como ocurrió en 1970 con Italia, ambas selecciones terminarían perdiendo la definición del certamen en un Estadio Azteca donde en esta ocasión no se jugará en los últimos 90 minutos de la edición. Inglaterra espera poder mantener la tendencia hasta como mínimo el encuentro decisivo del 19 de julio.

Recordemos que los británicos eliminaron a México jornadas atrás en el Azteca. Todo ello después de un partido absolutamente polémico y donde los dos goles de Jude Bellingham como el tanto de Harry Kane se impusieron a los de Raúl Jiménez y Julián Quiñones. Dentro de algunas jornadas por Atlanta veremos si la tendencia se mantiene.

Italia y Alemania llegaron a la final del Mundial tras eliminar a México como local: GETTY

Argentina espera poder romper con una tradición que hasta la fecha habla de cómo eliminar a México cuando es local en la Copa del Mundo supone jugar el último partido de dicha edición. Será la primera vez en 24 años que británicos y sudamericanos se midan. Ocurrió por última vez en el verano del año 2002 y con triunfo a favor de los ingleses.

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Historial Argentina vs. Inglaterra en Mundiales

Será la sexta ocasión que ambas selecciones se ven las caras por Copa del Mundo. La primera ocurrió en el Mundial de Chile 1962 y con triunfo por 3 a 1 a favor de los ingleses. Cuatro años más tarde se daría el mismo escenario con un triunfo por la mínima de los británicos jugando en casa. México 1986 sigue siendo hasta la fecha el último partido que Argentina pudo ganarle en tiempo regular a los europeos. Diego Armando Maradona es el principal responsable de ello.

Volvieron a verse las caras para Francia 1998 y en octavos de final. En aquella ocasión Argentina pasaría por penaltis tras un agónico empate a dos. Cuatro años más tarde, por Corea Japón 2002, serían los ingleses quienes se terminarían llevando el triunfo tras un penal ejecutado por David Beckham. Fue la última gran decepción de la Albiceleste en cuanto a Copas del Mundo se refiere.

Datos claves

Inglaterra avanzó a semifinales tras eliminar a México , que jugaba como local en el Mundial.

avanzó a semifinales tras eliminar a , que jugaba como local en el Mundial. Alemania e Italia llegaron a la final tras eliminar a México en 1986 y 1970.

e llegaron a la final tras eliminar a México en 1986 y 1970. La gran final del Mundial se disputará el próximo 19 de julio.