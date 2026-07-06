A horas de Estados Unidos vs Bélgica, Joseph Blatter ataca a Gianni Infantino y Donald Trump: “Las tarjetas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas”

La retirada de la expulsión del delantero de USA, detrás de los mensajes de Blatter contra Infantino y Trump.

La polémica alrededor de la retirada de la tarjeta roja de Folarin Balogun sigue en el aire. A solamente unas horas del encuentro entre Estados Unidos y Bélgica, el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, ataca de manera directa a Gianni Infantino y Donald Trump. Expresa que las injerencias políticas en el máximo torneo de lentes son inaceptables.

“Las tarjetas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas. Se anulan por reglas, evidencia y organismos independientes. Si un presidente de EE.UU. interviene con el presidente de la FIFA —y un jugador es repentinamente absuelto antes de un partido de eliminación directa en la Copa del Mundo—, la pregunta es inevitable: ¿Qué haces, FIFA? El fútbol nunca debe convertirse en un patio de recreo para el poder político”, palabras de Blatter por medio de sus redes sociales.

Esta historia comienza horas atrás y cuando la FIFA retiró la tarjeta roja que sufrió por el delantero estadounidense en el choque frente a Bosnia. Todo esto por una acción marcada con tarjeta roja directa por uso desmedido de la fuerza frente a los europeos. Se habla de un propio Donald Trump que se puso en contacto con Infantino para intentar retirar dicha sanción.

Las medidas surtieron su efecto y el jugador estará disponible para Mauricio Pochettino. Jugará al encuentro de octavos de final frente a Bélgica en un choque que puede ser histórico para el país. La propia Federación de los europeos ya avisó que no descarta tomar medidas legales, por lo que entienden como una irregularidad en todos los sentidos.

Blatter denuncia la cercanía entre Trump e Infantino: GETTY

Y es que no nos olvidemos que nunca en la historia de las Copas del Mundo desde 1958 se le había retirado una sanción por expulsión con tarjeta roja a un jugador. Por Bélgica entienden que se trata de una situación que puede crear peligrosos precedentes de cara al futuro. A la espera de lo que ocurre el encuentro frente a los europeos, Blatter ataca de manera directa a Gianni, Infantino y Donald Trump por la injerencia de la política en el deporte rey.

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Pochettino defendió a Balogun

No fue una rueda de prensa amable para Poche. Las hasta tres llamadas de la Casa blanca a la FIFA por Balogun generaron un contexto en la previa de Bélgica donde apenas se habló de fútbol. El ex entrenador de clubes como PSG, Tottenham o Chelsea, tajante sobre lo que supone contar con una de sus grandes estrellas.

“Como todo el mundo que ama el deporte y confía en la ética, celebramos todos la decisión. Fuimos castigados suficiente contra Bosnia, jugando con diez por una decisión totalmente injusta. No solo porque soy el seleccionador de Estados Unidos. El 99,9% está de acuerdo con que fue una roja injusta”, extractos de las declaraciones de Pochettino en rueda de prensa. Balogun dirá presente ante Bélgica.

Datos claves

El expresidente Joseph Blatter atacó a Infantino y Trump por la absolución de Balogun.

atacó a Infantino y Trump por la absolución de Balogun. El delantero Folarin Balogun estará disponible para el técnico Mauricio Pochettino ante Bélgica.

estará disponible para el técnico Mauricio Pochettino ante Bélgica. La FIFA retiró la tarjeta roja que el atacante estadounidense recibió frente a Bosnia.