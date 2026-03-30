En Italia se viven horas de tensión máxima. Casi como si fuera la propia final de la Copa del Mundo. Es que este martes 31 de marzo, contra Bosnia y Herzegovina en el Stadion “Bilino Polje” (con capacidad para poco más de 15 mil espectadores) de la ciudad de Zenica, la Azzurra definirá si viaja o no a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Claro, es que tiene a cuestas lo que le pasó en la misma instancia con Suecia para Rusia 2018 y con Macedonia del Norte para Qatar 2022. En ambos casos perdió y terminó viendo el certamen ecuménico por televisión. Por eso, el temor que rodea por estas horas al elenco que comanda Gennaro Gattuso, a pesar de que venció en la Semifinal a Irlanda del Norte por 2 a 0 el jueves pasado.

Al respecto, el que le envió fuerzas fue Carlo Ancelotti, quien dirigió a Rino en el AC Milan, en una conversación que mantuvo con el periódico Corriere del Ticino. “Le deseo la mejor de las suertes y espero verlo en el Mundial. Seguro que lo logrará al 100 por ciento”, anticipó el actual estratega de la Selección de Brasil, en la previa de su amistoso vs. Croacia.

Asimismo, Carletto opinó de la zona que le tocaría al combinado de su país en la Copa Mundial, junto al anfitrión Canadá, Qatar y Suiza: ”Dejemos que el destino decida. Lo único seguro es que Italia se encontrará en un grupo no demasiado complicado, donde el único equipo fuerte es Suiza”.

El último gran papel de Italia en la Copa del Mundo

El último buen recuerdo que tiene Italia en la Copa del Mundo es la que ganó en Alemania 2006, al vencer por penales a Francia en la Final que se disputó en el Estadio Olímpico de Berlín. A partir de ahí, acumuló una decepción tras otra. En las siguientes dos ediciones se quedó afuera en la primera ronda.

En Sudáfrica 2010 empató con Paraguay y con Nueva Zelanda, 1 a 1 en ambos casos, y perdió 3 a 2 con Eslovaquia. Sumó solo 2 unidades y quedó último. En tanto que en Brasil 2014 arrancó bien al vencer 2 a 1 a Inglaterra, pero después cayó con Costa Rica y con Uruguay, 1 a 0 en los dos casos.

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Para peor, tal como se describió anteriormente, a Rusia 2018 y Qatar 2022 ni siquiera clasificó.

En síntesis