Estados Unidos y Paraguay terminaron a las trompadas su partido amistoso por fecha FIFA

Estados Unidos y Paraguay acordaron un partido amistoso, bajo el marco de la fecha FIFA de noviembre del 2025, en pos de prepararse para lo que será la Copa Mundial que se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio próximos. No obstante, un fuerte altercado sobre el final dejó en claro que de amigable no tuvo nada.

Resulta que el combinado que comanda el argentino Mauricio Pochettino ganaba 2 a 1 gracias a los tantos de Giovanni Reyna y Folarin Bolagun (para los guaraníes empató transitoriamente Álex Arce). Por eso, sobre el final, el elenco que dirige Gustavo Alfaro -también argentino- estaba apurado para intentar igualar las cifras del marcador.

En tanto que Estados Unidos buscaba todo lo contrario: demorar para que se consumieran los minutos y conseguir así una nueva victoria. Y fue en este cruce de intereses en el que se desató el altercado en los instantes culmines del juego que se llevó a cabo en el Subary Park, en la ciudad de Philadelphia ubicada en el estado de Pensilvania.

Resulta que Gustavo Gómez fue en busca del balón para hacer rápido un saque de banda, pero Alex Freeman le retuvo el esférico para atrasar lo más posible la reposición por parte de Paraguay. Fue en ese momento en el que empezaron los forcejeos que enseguida se transformaron en empujones entre los protagonistas principales y el resto de los futbolistas.

El choque entre los planteles duró al rededor de 2 minutos, pero por suerte no llegó a mayores. De hecho, el árbitro del partido no expulsó ni al defensor del Palmeiras ni al lateral derecho del Orlando City. Y tras la reanudación, Estados Unidos aguantó los avances del equipo sudamericano y se quedó con el triunfo.

¿Cómo sigue la fecha FIFA para Estados Unidos y Paraguay?

Luego de enfrentarse en Philadelphia, por un lado, Estados Unidos continuará con la preparación para el certamen que lo tendrá como el anfitrión principal contra Uruguay este martes 18 de noviembre en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida.

En tanto que, por el otro, Paraguay hará lo mismo frente a México también este martes, pero en su caso en el Estadio Alamodome en San Antonio, Texas.

