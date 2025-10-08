¿Qué canal pasa el Ecuador vs. Estados Unidos por la fecha FIFA de octubre?

La Selección de Ecuador vuelve a las canchas para la fecha FIFA de octubre y un amistoso contra Estados Unidos en Austin-Texas. El encuentro tiene varias opciones para seguirlo a través de distintas cableoperadoras.

¿Qué canal pasa Ecuador vs Estados Unidos?

El partido se llevará a cabo el viernes 10 de octubre, a las 19:30 (hora de Ecuador), en el estadio Q2 de Austin-Texas, y será transmitido en señal abierta por Teleamazonas (pero en diferido desde las 21:45) y por El Canal del Fútbol y Zapping (planes Plus y Premium).

Tanto Zapping como El Canal del Fútbol requiere un pago para ver los partidos, las mismas cableoperadoras transmitirán el segundo amistoso contra México la siguiente semana.

ver también ¡Última hora!: PSG pagaría más de 150 millones por otro ecuatoriano

Ecuador vs. Argentina – USA 2024.

ver también ¡¿A quién elige?! Liga de Quito y Barcelona van por la misma figura de LigaPro

La Selección de Ecuador tiene que ganar la mayor cantidad de partidos y puntos para seguir escalando en el ranking FIFA con miras a meterse en el bombo 2 del sorteo del Mundial.

ver también Ahora John Yeboah podría dar el salto a un gigante de Europa

Fecha, hora y TV del partido

Estados Unidos vs. Ecuador

​Viernes 10 de octubre, 19:30 (hora de Ecuador)

​Estadio Q2, Austin

​Transmiten: Teleamazonas (en diferido desde las 21:45), El Canal del Fútbol y Zapping

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Otro más al Calcio? Inter Milán viajó a ver a seleccionado ecuatoriano

Los partidos de la Selección de Ecuador en octubre

Estas son las fechas y amistosos de Ecuador en octubre: