¿Qué canal pasa el Ecuador vs. Estados Unidos por la fecha FIFA de octubre?

La Selección de Ecuador vuelve a las canchas para la fecha FIFA de octubre y un amistoso contra Estados Unidos en Austin-Texas. El encuentro tiene varias opciones para seguirlo a través de distintas cableoperadoras.
¿Qué canal pasa Ecuador vs Estados Unidos?
El partido se llevará a cabo el viernes 10 de octubre, a las 19:30 (hora de Ecuador), en el estadio Q2 de Austin-Texas, y será transmitido en señal abierta por Teleamazonas (pero en diferido desde las 21:45) y por El Canal del Fútbol y Zapping (planes Plus y Premium).
Tanto Zapping como El Canal del Fútbol requiere un pago para ver los partidos, las mismas cableoperadoras transmitirán el segundo amistoso contra México la siguiente semana.
Ecuador vs. Argentina – USA 2024.
La Selección de Ecuador tiene que ganar la mayor cantidad de partidos y puntos para seguir escalando en el ranking FIFA con miras a meterse en el bombo 2 del sorteo del Mundial.
Fecha, hora y TV del partido
Estados Unidos vs. Ecuador
Viernes 10 de octubre, 19:30 (hora de Ecuador)
Estadio Q2, Austin
Transmiten: Teleamazonas (en diferido desde las 21:45), El Canal del Fútbol y Zapping
Los partidos de la Selección de Ecuador en octubre
Estas son las fechas y amistosos de Ecuador en octubre:
- Estados Unidos vs. Ecuador
10 de octubre de 2025, 20:30 (hora local)
- México vs. Ecuador
14 de octubre de 2025, 21:30 (hora local)
Guadalajara, México