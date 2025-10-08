Es tendencia:
Selección de Ecuador

¿Qué canal pasa el Ecuador vs. Estados Unidos por la fecha FIFA de octubre?

La Selección de Ecuador juega un amistoso contra Estados Unidos por la fecha FIFA de octubre y hay varias opciones para verlo.

Por Gustavo Dávila

La Selección de Ecuador vuelve a las canchas para la fecha FIFA de octubre y un amistoso contra Estados Unidos en Austin-Texas. El encuentro tiene varias opciones para seguirlo a través de distintas cableoperadoras.

¿Qué canal pasa Ecuador vs Estados Unidos?

El partido se llevará a cabo el viernes 10 de octubre, a las 19:30 (hora de Ecuador), en el estadio Q2 de Austin-Texas, y será transmitido en señal abierta por Teleamazonas (pero en diferido desde las 21:45) y por El Canal del Fútbol y Zapping (planes Plus y Premium).

Tanto Zapping como El Canal del Fútbol requiere un pago para ver los partidos, las mismas cableoperadoras transmitirán el segundo amistoso contra México la siguiente semana.

¡Última hora!: PSG pagaría más de 150 millones por otro ecuatoriano

Ecuador vs. Argentina - USA 2024.

Ecuador vs. Argentina – USA 2024.

¡¿A quién elige?! Liga de Quito y Barcelona van por la misma figura de LigaPro

La Selección de Ecuador tiene que ganar la mayor cantidad de partidos y puntos para seguir escalando en el ranking FIFA con miras a meterse en el bombo 2 del sorteo del Mundial.

Ahora John Yeboah podría dar el salto a un gigante de Europa

Fecha, hora y TV del partido

Estados Unidos vs. Ecuador
​Viernes 10 de octubre, 19:30 (hora de Ecuador)
​Estadio Q2, Austin
​Transmiten: Teleamazonas (en diferido desde las 21:45), El Canal del Fútbol y Zapping

¿Otro más al Calcio? Inter Milán viajó a ver a seleccionado ecuatoriano

Los partidos de la Selección de Ecuador en octubre

Estas son las fechas y amistosos de Ecuador en octubre:

  • Estados Unidos vs. Ecuador
    10 de octubre de 2025, 20:30 (hora local)
  • México vs. Ecuador
    14 de octubre de 2025, 21:30 (hora local)
    ​Guadalajara, México
