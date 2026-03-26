En Brasil no se habla de otra cosa. En los medios de comunicación, en las redes sociales y en las calles todos se preguntan si Carlo Ancelotti finalmente incluirá o no a Neymar Júnior en la lista de convocados de la Verdeamarela para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Es que hasta el momento, el actual futbolista del Santos nunca conformó una citación del estratega italiano. Solo una vez formó parte de la prelista, pero al sufrir una molestia muscular fue descartado. Con lo cual, su última presencia con el combinado nacional sigue siendo la de octubre del 2023, momento en el que padeció la rotura de ligamentos contra Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo.

Al respecto, el que se metió en esta controversia fue Kylian Mbappé, que en las próximas horas enfrentará a Brasil en un amistoso en los Estados Unidos. Claro, es que Kiki conoce bien a los protagonistas de esta historia. Con Neymar compartió plantel en el París Saint-Germain y a Carletto lo tuvo como entrenador en el Real Madrid durante la temporada 2024/2025.

”Para mí, Neymar es un jugador que marca mucha diferencia. Jugué con él, aprendí mucho de él. Es para ver cómo está. Pero conozco a Neymar, se va a preparar, va a estar ahí, lo conozco”, comentó el delantero galo que de esa manera, en conversación con Globo Esporte, adelantó que Ney jugará el Mundial 2026.

En ese mismo sentido, añadió: ”Neymar es Neymar. Neymar es un gran jugador. La Copa del Mundo es la competición de las estrellas. Todas las estrellas están aquí y en mi opinión Neymar es una de las mayores estrellas. No veo el Mundial sin Neymar. Pero al final no puedo enfrentarme a mi antiguo entrenador, que es Ancelotti. Tengo que respetar su decisión”.

La opinión de Kylian Mbappé sobre quién es más favorito para ganar el Mundial entre Brasil y Francia

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”Nunca puedes ser favorito contra un equipo que tiene cinco estrellas en la camiseta. Imposible. Brasil es el país más grande del fútbol. Cinco estrellas en la camiseta, cinco mundiales son historia. Para nosotros, es una oportunidad para jugar contra Brasil, para mostrar nuestra calidad, de lo que somos capaces y prepararnos para ganar el Mundial este verano”, expresó Mbappé.

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Además, remarcó la buena relación que tiene con el plantel actual de la Canarinha: ”Somos dos grandes equipos y al final del partido hablaremos mucho en el vestuario. Son rivales, pero hay mucho respeto. Son grandes jugadores, son amigos. Solo en el campo no hay amigos, pero después del partido todos somos amigos y nos reímos con los amigos”.

En síntesis

Kylian Mbappé afirmó que Neymar se preparará para jugar el Mundial 2026 con Brasil.

afirmó que se preparará para jugar el con Brasil. El entrenador Carlo Ancelotti dirigió a Mbappé en el Real Madrid durante la temporada 2024/2025.

dirigió a Mbappé en el durante la temporada 2024/2025. La última presencia de Neymar con la selección brasileña ocurrió en octubre de 2023 ante Uruguay.

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