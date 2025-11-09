Lo que necesita Ecuador en esta fecha FIFA para ser bombo 2 del Mundial

La Selección de Ecuador enfrenta esta doble fecha FIFA sus últimos amistosos del año, no solo serán dos pruebas más que tendrá Sebastián Beccacece si no también las últimas chances de la ‘Tri’ para escalar al bombo 2 del sorteo del Mundial 2026.

Ecuador se encuentra en el puesto 23 del ranking FIFA, y necesita subir uno más escalar al bombo 2 y evitar a una de las cabezas de serie. Para esto, Ecuador necesita sí o sí, ganar uno de sus partidos sea Nueva Zelanda o Canadá.

La victoria es el primer paso para el combinado nacional, también necesita que Corea del Sur y Australia no sumen. En caso de una victoria de alguna de ellas, entonces Ecuador deberá obtener 2 victorias.

Corea del Sur en esta doble jornada enfrentará a Bolivia y Ghana, mientras que Australia jugará contra Venezuela y Colombia. Los ‘cafeteros’ ya están seguros en el bombo 2 y ellos también buscarán una victoria para escalar a ser cabeza de serie.

El empujón que tuvo Ecuador en el último raking FIFA se dio gracias a una derrota de Austria. Arriba de la ‘Tri’ se encuentra también Irán, quiénes solo tendrán un amistoso vs. Cabo Verde.

Convocados Ecuador noviembre 2025.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador?

En el mes de noviembre, la Selección de Ecuador jugará contra Canadá el jueves 13 de noviembre. Mientras que, el 18 de noviembre de 2025 tendrá que enfrentar a Nueva Zelanda. Dos amistosos que pueden consolidar a ‘La Tri’ en el Bombo 2 del sorteo del mundial.

