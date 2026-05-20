Oliver Kahn criticó que Manuel Neuer pueda jugar el Mundial 2026 con Alemania

Señala que puede ser un punto de quiebre para Alemania en el Mundial 2026. Kahn no ve a Neuer como el indicado.

Manuel Neuer es uno de los grandes interrogantes que debe resolver Alemania de cara al Mundial 2026. La estrella total del Bayern Múnich genera debate en el ámbito nacional y alrededor de su convocatoria para una edición del certamen donde intentará superar la fase de grupos por primera vez en dos o tres ocasiones. Oliver Kahn critica que se hable de la posibilidad de verle en la convocatoria.

“Si Julian Nagelsmann tiene la idea de hacer ahora un cambio en la portería sería algo aventurero… Si Nagelsmann planea llevar a Neuer y luego no puede porque se ha lesionado, ¿qué le va a decir a Baumann para que esté con plena confianza en la portería?”, palabras de Kahn en Sport1. Señala que no debería cambiarse la convocatoria de la selección gracias al rendimiento de una vieja gloria.

La posibilidad de que Manuel Neuer dispute el Mundial 2026 crece. Ha sido tema de conversación en los principales portales alemanes desde hace varios meses. Recordemos que el guardameta se encuentra retirado después de la Eurocopa 2024. En tiempos donde tanto se habla de su renovación en el Bayern Múnich, no son pocas las voces que creen que tendrá un sitio en la convocatoria de Julian Nagelsmann.

Pero para Kahn esto es un arma de doble filo. Entiende que no solamente Alemania se puede ver perjudicada por romper la habitual titularidad de Oliver Baumann. Todos los focos que se pondrían sobre la figura de Manuel Neuer son, a su entender, un riesgo innecesario en este momento: “Puntualmente es posible, pero es difícil dar pleno rendimiento día tras día. El cuerpo es más frágil, necesita más tiempo para recuperarse. Jugar un Mundial a alto nivel sería un desafío violento para Manuel”.

Neuer no juega con Alemania un gran torneo desde la EURO 2024: GETTY

A la espera de saber qué ocurre, Alemania se prepara poco a poco para el torneo. El combinado alemán disputará la fase de grupos junto a selecciones como Ecuador, Curazao y Costa de Marfil. Todo esto en una zona donde se espera que, tras los varapalos de Rusia 2018 y Qatar 2022, finalmente la cuatro veces campeona del mundo llegue a las fases de eliminación directa. Por lo pronto, mitos de la talla de Oliver Kahn no ven con buenos ojos el retorno de Manuel Neuer.

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Mañana se anuncia la convocatoria de Alemania

Si nada cambia se espera que Alemania entregue la lista de convocados mañana. El 21 de mayo será el día más importante a corto plazo para la carrera de Manuel Neuer en cuanto al panorama de selecciones se refiere. El guardameta de 40 años viene de ganar tanto Supercopa como Bundesliga con un Bayern de Múnich con el que todavía tiene la final de la Copa en el aire frente al Stuttgart.

En caso de decir presente veremos quién se cae. Julian Nagelsmann llamó en su última convocatoria a Baumann, Alexander Nübel y Jonas Urbig. Este último, paradójicamente, es el suplente de Manuel Neuer en el Bayern Múnich. En caso de decir presente, hablaríamos del quinto mundial consecutivo del guardameta.

Datos claves

El 21 de mayo Alemania anunciará su lista de convocados para el Mundial 2026 .

. El exportero Oliver Kahn criticó el posible regreso del guardameta Manuel Neuer a la selección.

criticó el posible regreso del guardameta a la selección. Neuer tiene 40 años y viene de ganar la Bundesliga con el Bayern Múnich.