Enner Valencia ya no seguirá jugando en México y ahora se confirmó que el jugador ecuatoriano y Emelec tomaron una decisión.

Enner Valencia tuvo un Mundial decepcionante y en medio de todos los rumores, el delantero ecuatoriano terminó su contrato con Pachuca. De manera sorpresiva, Enner culminó su acuerdo con el club mexicano y decidió ser agente libre en estos días.

El delantero ecuatoriano tiene diferentes ofertas para seguir su carrera, pero uno de los clubes con los que más se relacionó su futuro es Emelec. El equipo ecuatoriano tiene a Enner como referente, sin embargo, y pese a su “libertad” sus caminos nos volverán a unir.

De acuerdo a la información de Javier Ruiz, Emelec no traería de regreso a Enner Valencia y el delantero ecuatoriano no piensa tampoco en volver a Ecuador. El jugador tricolor no tuvo un buen Mundial y eso también limita sus chances de regresar al país.

Por ahora, Enner Valencia analizaría las ofertas que tiene las cuales son, de acuerdo a rumores, de México, Arabia Saudita y también de la MLS. El futbolista volvería a seguir jugando en el extranjero y ya no volvería a la Selección de Ecuador, tras confirmar su retiro.

Enner Valencia no volverá a Emelec. (Foto: GettyImages)

Valencia no pudo despedirse de la Selección de Ecuador como se esperaba para una leyenda de su altura. El delantero no pudo marcar goles en la Copa del Mundo y acabó fallando oportunidades claras, que después terminaron costando a ‘La Tri’.

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El valor de mercado de Enner Valencia

Ahora mismo, Enner Valencia tiene un valor de mercado de 1 millón de euros. El delantero ecuatoriano está en el ocaso de su carrera y es por eso que también busca un contrato que le asegure un importante sueldo, algo que Emelec no le puede garantizar.

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