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Colombia ganó a Uzbekistán y casi se aseguró millonario premio de la FIFA

Colombia debutó con victoria en el Mundial 2026 y está a nada de ganar un astronómico premio pagado por la FIFA..

Colombia ganó a Uzbekistán y casi se aseguró millonario premio de la FIFA
Colombia ganó a Uzbekistán y casi se aseguró millonario premio de la FIFA

La Selección Colombia arrancó con victoria contra Uzbekistán, y sumado al empate entre Portugal y RD Congo, no solo está cerca la clasificación, si no también un millonario premio pagado por la FIFA.

Colombia se ubica primero en la tabla de posiciones de su grupo y una victoria o empate (si se dan otros resultados) lo pondrá en los 16vos del Mundial, lo que significa un premio de 15 millones de dólares más.

Esto se suma a los 10 millones de dólares que la FIFA paga solo por jugar la fase de grupos. Extraoficialmente se conoce que parte de estos premios van a los jugadores del plantel.

La segunda fecha tendrá a Colombia enfrentando a RD Congo, quiénes dieron la sorpresa contra Portugal empatando 1-1. Los de Néstor Lorenzo pueden llegar ya clasificados a la fecha final.

La expectativa es que al menos la Selección de Colombia llegue al menos a los octavos de final y se enfrente a una de las potencias europeas. Las favoritas siguen siendo Argentina, Francia e Inglaterra.

Fixture Colombia en el Mundial de 2026

  • 17 de junio: Colombia vs. Uzbekistán (Estadio Azteca / Ciudad de México)
  • 23 de junio: Colombia vs. RD Congo (Estadio Guadalajara / Zapopan)
  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal (Miami Stadium / Florida)
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Gustavo Dávila
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