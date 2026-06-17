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Mundial 2026

Colombia vs. Uzbekistán: sigue EN VIVO el minuto a minuto por el Mundial 2026

Sigue el relato EN VIVO minuto a minuto del debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 ante Uzbekistán por el Grupo K.

¡Todo listo para el estreno de Colombia en el Mundial 2026!
© Getty Images¡Todo listo para el estreno de Colombia en el Mundial 2026!

Se terminó la espera para todos los hinchas de la Tricolor. La Selección Colombia inicia su camino en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán, en un compromiso correspondiente al Grupo K, donde el objetivo es arrancar con el pie derecho y sumar sus primeros tres puntos.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo llega a Norteamérica cargado de ilusión y con la ambición de convertirse en uno de los protagonistas de la Copa del Mundo. Tras una sólida clasificación y un proceso que ha generado confianza, los cafeteros apuntan a igualar la histórica actuación alcanzada en Brasil 2014, cuando llegó hasta los cuartos de final.

Con figuras como James Rodríguez y Luis Díaz, Colombia aparece como una de las selecciones sudamericanas llamadas a dar pelea en la cita planetaria.

Del otro lado estará Uzbekistán, que vive un momento histórico al disputar por primera vez una Copa del Mundo. Sin la presión de los favoritos, el conjunto asiático buscará sorprender en su estreno mundialista absoluto.

Colombia sueña con hacer historia en el Mundial 2026 (Getty Images).

Colombia sueña con hacer historia en el Mundial 2026 (Getty Images).

Sigue EN VIVO Colombia vs. Uzbekistán

¡El 11 de Colombia para debutar en el Mundial 2026!

Esta será la formación de Colombia ante Uzbekistán: C. Vargas en portería; D. Muñoz, D. Sánchez, J. Lucumí, J. Mojica en defensa; J. Arias, J. Lerma, G. Puerta en mediocampo; y J. Rodríguez (C), L. SuárezL. Diaz en ataque.

¡Arrancamos la previa de Uzbekistán vs. Colombia!

¡Bienvenidos amigos/as de Bolavip! Arrancamos el relato minuto a minuto del debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 ante Uzbekistán por el Grupo K. El esperado encuentro arranca a las 21:00 horas de Colombia y se jugará en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Estadio Azteca, México (Getty Images).

Estadio Azteca, México (Getty Images).

Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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