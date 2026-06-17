Las 5 figuras de Uzbekistán de las que debe cuidarse la Selección Colombia en su debut por el Mundial 2026

Khusanov no es ni mucho menos el único baluarte de peso de Uzbekistán de cara al duelo con Colombia. Varias figuras prometen peligro.

Finalmente le llegó el día a la Selección Colombia de medir fuerzas por primera vez en la Copa del Mundo. Tras el debut de la Argentina anoche frente a Argelia, solamente la Tricolor queda por disputar sus primeros minutos del certamen cuando hablamos de selecciones de Conmebol. Estos son los 5 jugadores más peligrosos que tendrá enfrente el plantel de Néstor Lorenzo dentro de algunas horas frente a Uzbekistán.

Hablar del equipo asiático es hablar de Abdukodir Khusanov. El defensor del Manchester City es el principal baluarte de un equipo hecho a partir de su defensa y donde el ya exjugador de Pep Guardiola en la Premier League de Inglaterra destaca por todo lo alto de acuerdo con los reportes del mercado. Su velocidad y poderío físico será uno de los principales baluartes del rival de Colombia esta noche.

Pero Uzbekistán tiene mucho más para prometer. Eldor Shomurodov llega a esta edición de la Copa del Mundo como el gran goleador del equipo de Fabio Cannavaro. Un delantero con velocidad y, por encima de todo, un gran juego aéreo que supondrá una amenaza para los Davinson Sánchez o John Lucumí. Su capacidad de sacar provecho de las segundas jugadas es una de sus grandes características.

Si hablamos de desequilibrio, es imposible no nombrar a Abbosbek Fayzullaev. Un baluarte lleno de desborde que ha sido vital en todo el proceso de clasificación de Uzbekistán a esta edición de la Copa del Mundo. El jugador del Başakşehir de Turquía ha sido colocado por Fabio Cannavaro en ambas bandas y será uno de los principales baluartes para intentar entregarle situaciones de gol a Shomurodov.

Khusanov, la gran figura de Uzbekistán en el Mundial: GETTY

Por último, pero no menos importante, debemos hablar de Jaloliddin Masharipov y Utkir Yusupov. El primero supone un volante que tiene la responsabilidad de creación de juego de buena parte de los intereses de Uzbekistán en cada partido. En cuanto al último de los nombres mostrado se refiere, aparece un guardameta del Navbahor de su país lleno de confianza y con una gran potencia en sus piernas para buscar balones en largo.

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Así le fue a Colombia frente a selecciones asiáticas en el Mundial

Será el cuarto partido que el equipo de Colombia mida frente a una selección de la AFC. El primero de estos ocurrió en 1990, cuando el conjunto cafetero derrotó por 2-0 a Emiratos Árabes Unidos en el Mundial de Italia 90. Tuvieron que pasar 24 años para volver a tener un oponente de estas características en Brasil 2014, donde la goleada por 4-1 con James Rodríguez como protagonista todavía queda en la memoria de todos los colombianos de acuerdo con los archivos de la FIFA.

El encuentro más reciente se dio en Rusia 2018. Nuevamente Japón fue el oponente, pero en esta ocasión los nipones se terminarían llevando la victoria por dos goles a uno en una jornada marcada por el golazo de tiro libre de Juanfer Quintero y la expulsión tempranera de Carlos Sánchez. El duelo ante Uzbekistán será el cuarto oponente asiático en medir fuerzas con Colombia por una edición de la Copa Mundial de la FIFA.

Datos claves

La selección de Colombia debuta hoy ante Uzbekistán en la Copa del Mundo.

debuta hoy ante Uzbekistán en la Copa del Mundo. El zaguero Abdukodir Khusanov , futbolista del Manchester City, lidera la defensa de Uzbekistán.

, futbolista del Manchester City, lidera la defensa de Uzbekistán. El italiano Fabio Cannavaro es el director técnico de la selección de Uzbekistán.