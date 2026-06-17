¿Quién es el DT de Uzbekistán en el Mundial 2026?

Los asiáticos debutan en las Copas del Mundo con un nombre histórico en los banquillos. Es sinónimo de éxitos en el torneo de FIFA.

Fabio Cannavaro será el entrenador de Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026. Lo hará con una selección debutante y que llega al torneo como una de las grandes revelaciones de Asia. Esto es todo lo que tienes que saber del italiano a la espera de los choques que tendrán los Lobos Blancos ante combinados como Colombia, Congo o la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Nacido un 13 de septiembre de 1973 en Nápoles, Italia, la vida de Cannavaro siempre ha estado rodeada de fútbol. Parte de las categorías menores del gigante del sur del Calcio, su debut se daría en el mítico Stadio San Paolo el 7 de marzo de 1993 frente a la Juventus de Turín. Tres años más tarde se iría al Parma en uno de los grandes fichajes de finales de siglo y para compartir plantel con figuras como Gianluigi Buffon o Faustino Asprilla.

Tras años de éxito en el club, llegaría su fichaje por el Inter de Milán y luego por la Juventus. En el año 2006 y tras el escándalo de Calciopoli, Cannavaro dejaba el club de Piamonte para convertirse en jugador del Real Madrid. En ese verano donde la Vecchia Signora fue descendida a la Serie B, el defensor ganaba la Copa del Mundo de Alemania como capitán en la última gran alegría de la Casa Blanca o la Azzurra en los torneos de la FIFA.

Meses después Cannavaro sería Balón de Oro. Sigue siendo hasta la fecha el último defensor en conseguirlo. En el 2009 volvería a la Juventus para 12 meses después marcharse al Al-Ahli de los Emiratos Árabes Unidos, donde se retiraría en el año 2011. Empezaba a moldearse en su cabeza la idea de ser DT como varios miembros de una generación dorada del Calcio.

Cannavaro, capitán de la Italia campeona del Mundo en Alemania 2006: GETTY

Su paso por los banquillos arrancó el 5 de noviembre de 2014 en China. El Guangzhou Football Club le daba una chance que duraría 12 meses y antes de pasar a proyectos como Al-Nassr de Arabia, Tianjin Tianhai (donde ganaría la Liga de China), la Selección de China, un nuevo paso por Guangzhou, Benevento, Udinese y el Dinamo Zagreb. Desde octubre de 2025 es el DT de una Uzbekistán donde tiene el mayor reto de su carrera. Suma de momento con los Lobos Blancos 3 victorias, 3 empates y 3 derrotas de acuerdo con los balances estadísticos de la federación.

Publicidad

La trayectoria de Cannavaro como jugador

Napoli : 1992-1995

: 1992-1995 Parma : 1995-2002

: 1995-2002 Inter de Milán : 2002-2004

: 2002-2004 Juventus : 2004-2006

: 2004-2006 Real Madrid : 2006-2009

: 2006-2009 Juventus : 2009-2010

: 2009-2010 Al-Ahli: 2010-2011

La trayectoria de Cannavaro como entrenador

Guangzhou : 2014-2015 y 2017-2021

: 2014-2015 y 2017-2021 Al-Nassr : 2015-2016

: 2015-2016 Tianjin Tianhai : 2016-2017

: 2016-2017 Selección de China : 2019

: 2019 Benevento : 2022-2023

: 2022-2023 Udinese : 2024

: 2024 Dinamo Zabreg : 2024-2025

: 2024-2025 Selección de Uzbekistán: 2025-actualidad.

Palmarés de Cannavaro

Dos Copa Italia con Parma

con Parma Supercopa de Italia con Parma

con Parma Dos ediciones de LaLiga con Real Madrid

con Real Madrid Supercopa de España con Real Madrid:

con Real Madrid: Copa de la UEFA con Parma

con Parma Mundial 2006 con Italia

con Italia Liga de China con Tianjin Tianhai

con Tianjin Tianhai Superliga de China con Guangzhou

con Guangzhou Supercopa de China con Guangzhou

Publicidad

Datos claves