Luis Díaz, con un valor de mercado superior a toda la Selección de Uzbekistán

El equipo de Fabio Cannavaro es uno de los menos valorizados de todo el Mundial. Luis Díaz, solo, les supera en cotización.

Colombia y Uzbekistán se verán las caras por el primer partido del Grupo K de la Copa del Mundo. Lo harán en el mítico Estadio Azteca el próximo 17 de junio con una diferencia de valor de plantilla más que tajante. Solo la figura de Luis Díaz supera a la de toda la convocatoria dirigida por Fabio Cannavaro.

Las últimas actualizaciones de Transfermarkt tasan al extremo en sumas cercanas a los 81 millones de dólares. Un dato que permite a Colombia ubicarse como la convocatoria número veintiuno del certamen. Uzbekistán se encuentra en la parte de abajo del ranking con veintiséis futbolistas tasados en un total de 78 millones de dólares.

Gracias a Luis Díaz, Colombia se encuentra tasada por el portal en un total de 329 millones de dólares. Un dato que le deja como la segunda menos costosa de toda Sudamérica y superando únicamente a Paraguay. Portugal, también rival de su grupo, es la cuarta mejor valorada por el portal alemán con una cotización cercana a los 1.100 millones de dólares.

Pese a contar con futbolistas como Khusanov o Eldor Shomurodov, Uzbekistán se encuentra ubicada en la casilla número treinta y seis del ranking expuesto donde, sin el central, serían ahora mismo la cuarta menos valorada. El zaguero es su jugador más caro con un precio de mercado de 50 millones de dólares.

Luis Díaz supera en 3 millones a toda Uzbekistán: GETTY

Veremos si se plantan las mismas diferencias sobre el césped. Colombia se alista para su debut en la Copa del Mundo en un contexto donde los dirigidos por Néstor Lorenzo jamás perdieron a lo largo de su historia. Ante Emiratos Árabes Unidos y Túnez en la década de los noventa, el combinado tricolor consiguió el triunfo siempre que se enfrentó a una debutante. Se espera que Luis Díaz saque la diferencia en todos los sentidos.

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