¿Cuál fue el último debutante que empezó con victoria en la Copa del Mundo?

Con la derrota de Uzbekistán ante Colombia, habrá que esperar hasta 2030. El último debutante en conseguirlo, por Corea-Japón 2002.

Terminó la primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo y la historia no cambia. Selecciones como Uzbekistán, Cabo Verde, Jordania o Curazao no pudieron romper una marca que ya nos llevará hasta el verano de 2030 para intentar ver nuevamente a un debutante ganar en su primer partido por el Mundial. Han pasado 24 años de acuerdo con los folios de las estadísticas oficiales.

Para encontrar al último debutante en ganar su primer partido en una Copa del Mundo hay que devolvernos al verano del año 2002. Concretamente al partido inaugural entre Francia y Senegal, donde los africanos vencieron por la mínima. Desde ese 31 de mayo, donde el gol de Papa Bouba Diop fue histórico en todos los sentidos, los debutantes sufren como nunca según los archivos de la FIFA.

De los últimos 17 en hacerlo, solo 4 pudieron empatar. El resto perdieron sus primeros partidos en una clara muestra de las dificultades que tiene empezar un camino por la Copa del Mundo. Uzbekistán, Cabo Verde, Jordania o Curazao no pudieron romper la tendencia en una primera jornada plagada de sorpresas.

La derrota de Uzbekistán ante Colombia por 3-1 certificó el dato. Se suma a la goleada recibida por Curazao a manos de Alemania por 7-0 o la de Jordania a manos de Austria por 3-1. Solo Cabo Verde, con el milagro hecho ante España con el 0-0 en Atlanta, rompe una serie de resultados negativos que ni un Mundial a 48 equipos puede modificar hasta la fecha.

Senegal, último debuante que ganó su primer partido de un Mundial: GETTY

Un punto de 12 y 2 goles en 4 partidos son la mejor muestra para entender la dificultad que tiene debutar en una Copa del Mundo. La primera fase del certamen no jugó a favor de quienes viven por primera vez el sueño de decir presente en el gran torneo de la FIFA. Cabo Verde es el mejor parado para la segunda y tercera jornada en cuanto a unidades se refiere.

Publicidad

Así le fue a cada Confederación en la primera jornada

UEFA: (7 Vicorias-6 Empates-3 Derrotas) -56.2% de los puntos en juego.

CONMEBOL: (2V-2E-2D) – 44.4% de los puntos en juego.

CONCACAF: (2V-1E-3D) – 38.9% de los puntos en juego.

AFC: (2V-4E-3D) – 37.0% de los puntos en juego.

CAF: (2V-4E-4D) – 33.3% de los puntos en juego.

OFC: (0V-1E-0D) – 33.3% de los puntos en juego.

Datos claves